AKP'li Hamza Dağ'dan seçim yorumu: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek

25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:13

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçimlerinde partisinin olası adayı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oya dair tahminde bulundu.

Partisine yakın 24 TV'de konuk olduğu programda Dağ, Erdoğan'ın 2018 yılında yüzde 52.6 ile seçildiğini hatırlattı ve "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.

Gündemdeki anketler hakkında da konuşan Dağ, rakam vermekten kaçındığı değerlendirmesinde "Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız" yorumunda bulundu.

AKP'li Dağ'ın açıklamalarında, kararsız seçmen yorumu da dikkat çekti. 2018 yılına bakıldığında kararsız kesimin halâ var olduğunu belirten Dağ, "Seçime kadar bunun AK Parti’ye geçişini görebiliriz" iddiasında bulundu.