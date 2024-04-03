AKP'li Hüseyin Çelik'ten Van tepkisi: Olup bitenler vahimdir

Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:16

Güncelleme: 03.04.2024 - 13:16

AKP'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesi kararına dair açıklamada bulundu.

Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ADAY OLMASINA NİÇİN MÜSAADE ETTİNİZ: Van'da Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hâla da karşıyım. Van’da olup bitenler vahimdir. DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz? Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir.

İBRET ALINMASI GEREKEN SONUÇ: Bu olup bitenler en çok hükümete ve AK Parti’ye zarar veriyor. Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van’da DEM’in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur.

KAOSA SÜRÜKLEMENİN ANLAMI YOK: Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van’ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı? Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez. Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum.

AKP'Lİ ÖZBEK'TEN DE 'VAZGEÇ' ÇAĞRISI

Van İl Seçim Kurulu'nun seçilme hakkı geri alınan Abdullah Zeydan'ın yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemesine AKP'den bir tepki de partide faaliyetlerini sürdüren eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek'ten gelmişti.

Arvas'a "o koltuğa oturma" çağrısı yapan Özbek, "Kardeşim" diye seslendiği Arvas'a "Milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: ‘milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız. AK Parti olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydandan yana kullanmıştır Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim" çağrısı yapmıştı.



