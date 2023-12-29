AKP’li ilçe başkanı Ali Ünal istifa etti
AKP Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal, yapmış olduğu istişareler doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.
Ünal’ın yaptığı açıklama şu şekilde:
“Mevkiden, makama, ilişkiler ağından imkanlara kadar her şey gelir geçer. Meziyet ve şahsiyet kalır. Emek ziyan olmaz. Eser unutulmaz. İzzet solmaz. Unutulmayacak eser, meziyet, şahsiyet ve hoş bir seda bırakabildiysek bizim için pek iyi bir vedadır.
AK Parti gibi büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum, 20.12.2019 tarihinden bu zamana yürütmekten büyük onur ve gurur duyduğum AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevinden dava ve yol arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa ediyorum.
Genel başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, partimizin tüm teşkilat kademelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum.”
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