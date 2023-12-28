İstifa sinyalleri vermişti: Volkan Demirel'den Hatayspor kararı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 16:22

Güncelleme: 28.12.2023 - 16:24

Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Volkan Demirel, görevine devam ediyor.

Hatayspor teknik direktörü kariyeri, hedefleri ve deprem bölgesinde geçirdiği süreci NTV'ye anlattı.

Demirel, "Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu" ifadelerini kullandı.

"Son maçtan sonra yorulduğumu hissettim ve bunu da açık açık dile getirdim" diye konuşan Volkan Demirel, "Hem benim hem de Hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla" dedi.

'BANA İNANARAK GELDİLER'

Futbolcularının kendine inandığını belirden Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin. Babam Artvin, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, her zaman da öyle kalacak."