AKP'li isim açıkladı: 'Kılıçdaroğlu’na milletvekilliği' önerisi Erdoğan’a iletilecek

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:08

Güncelleme: 22.09.2023 - 15:08

AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa’da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda gündemi değerlendiren Yenişehirlioğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU’NA MİLLETVEKİLLİĞİ ÖNERISİ

Bir gazetecinin, "2003 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilme yasağının kaldırılmasına verdiği desteğe karşılık, bugün AK Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na milletvekilliği yolunu açma gibi bir planı olur mu?" yönündeki sorusuna, "Kılıçdaroğlu’nun Meclis'e taşınma mevzusunu bilmiyorum ama bu şık olabilir şahsen. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olarak söylemiyorum, Bahadır Yenişehirlioğlu olarak söylüyorum, şık olur, güzel olur. Aklıma enteresan bir şey getirdi. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim, karar onlarındır. Bu toplum barışı açısından, bir anayasa girişiminde bulunduğumuz süreçte şık ve güzel olur, bakalım" diye konuştu.

SİVİL ANAYASA ÇALIŞMALARI

Meclis'in önümüzdeki dönem en önemli gündem maddesinin sivil anayasa konusu olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, "Milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle ’Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak milletimize kazandırmanın gayesi içinde olacağız. Meclisimizin önümüzdeki dönemde yapacağı en önemli faaliyet budur. Bizim için bu olmazsa olmazdır. Bu noktada bütün şartları zorlayacağız. Türkiye’yi sivil bir anayasayla buluşturmak için konsensus kurmaya çalışacağız ama baktık olmuyor o zaman halk iradesine müracaat edeceğiz" diye konuştu.

AKP İL YÖNETİMİNİN İSTİFASI İSTENDİ

Önümüzdeki yerel seçimlere yeni bir teşkilat yapılanmasıyla gireceklerini de anlatan Yenişehirlioğlu, "İl teşkilatımız da yenileniyor. İl Başkanımız Salih Hızlı’nın görev süresi devam ediyor ama yönetimin istifaları istendi. En ufak bir sıkıntı yaşanmaksızın, demokratik çerçevelere uygun olarak bu görüşmeler devam ediyor. Yenilenmiş bir yönetimle yakında sizin karşınızda olacaklardır. Gerek Türkiye genelinde gerekse Manisa’mızda tam bir motivasyonla seçim sürecine hazırlanıyoruz" dedi.

SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN DÜZENLEME

Sokak köpeklerine yönelik geniş çerçeveli bir düzenleme olup olmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Yenişehirlioğlu, "Hayvan hakları denen bir şey var. Gelişen zaman içerisinde hem onları sağlıklı tutacak aynı zamanda vatandaşın güvenliğini sağlayacak çalışmalarımız var. Bazen iş öyle noktaya gidiyor ki hayvan savunuculuğu insanın önüne geçiyor. Sabah okula giden bir çocuğu köpeğin kovalaması, ısırması doğru bir şey değil. Bunu söylediğin zaman korkunç bir çeteleşme var ve linç kampanyasına tutuluyorsun. Ben hayatım boyunca doğru bildiklerimi hep söyledim, linç edilmeyi göze alarak Mecliste gündeme gelecek. Daha sağlıklı bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR ÜLKE BU KADAR MÜLTECİYİ BU KADAR UZUN SÜRE TAŞIYAMAZ"

Bir gazetecinin, Erdoğan’ın BM toplantısında sığınmacılara yönelik söylemleri hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın orada söylediği husus şu: ’İbadullah bunlar burada kalacak ve asla gitmeyecekler’ değil. Ciddi manada sınırımızın ötesinde şehirler kuruluyor. Amerika’ya rağmen askeri harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelerde hummalı bir çalışma var. Briket evler diye tabir ediliyor. Güvendiğimiz dost ülkelerden elde ettiğimiz finansla da yapılan evler var. Şu ana kadar 500 bin kişi geri döndü. ’Hadi defolun gidin, sizi kapı dışarı atıyoruz’ diyemeyiz diyor. Onlara güvenli bir alan tesis edeceğiz ve göndereceğiz.

Zaten bir ülke bu kadar mülteciyi bu kadar uzun süre taşıyamaz. Dünyada en çok mülteciyi taşıyan biziz. Bizim ekonomimiz de belli. Biz rahmet ve merhamet medeniyeti olduğumuz için sineye çekip ekmeğimizi bölüşüyoruz ama bu sonsuza kadar böyle gitmez. Peyderpey Türkiye’deki sığınmacılar kendi bölgelerine dönecekler."