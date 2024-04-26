AKP'li isim açıkladı: TikTok Meclis'e çağrılacak

ABD’nin TikTok kararının ardından Türkiye de harekete geçti. Veri aktarımı sorunu kökünden çözülemezse Türkiye’de de TikTok’un yasaklanması gündeme alınacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:58
AKP'li isim açıkladı: TikTok Meclis'e çağrılacak
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ABD’nin Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok için aldığı, “ya sat ya da kapatacağım” yönündeki kararı Türkiye’yi de harekete geçirdi.

Türkiye, ABD’nin “vatandaşlarını veri paylaşımına zorladığı, yanlış bilgi ve propaganda içerikleri sunduğu” gerekçesiyle yasaklamak istediği Tiktok ve benzeri uygulamalara karşı önlem alacak.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; “Birinci Dijital Dünya Savaşları” adı verilen süreçte, Çin’in dijital dünyadaki yükselişi de dikkate alınarak, Ankara’da bir, İstanbul’da iki İnternet Değişim Noktası (İDN) kurulacak. İDN’ler sayesinde yurtiçi ve yurtdışından gelen verilerin takibi yapılabilecek. Bu da çare olmazsa Türkiye de TikTok'un yasaklanmasını gündemine alacak.

ABD’nin Tiktok kararının ardından açıklama yapan, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen yıl aralık ayında TikTok temsilcilerinin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu”nda yaptığı açıklamaların komisyon üyelerini de kamuoyunu da tatmin etmediğini söyledi.

Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman, “Halkımız bize şunu söylüyor: ‘Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Yayman, TikTok temsilcilerine, “Siz, ABD’de, Avrupa’da, dünyanın diğer ülkelerinde bu otokontrol mekanizmalarına uyarken Türkiye’de niye uymuyorsunuz? Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur” dedi.

YENİDEN ÇAĞRILACAKLAR

Önümüzdeki günlerde TikTok temsilcilerini tekrar Meclis’e çağıracaklarını ifade eden Yayman, “Çünkü bize verdikleri cevaplarla yaptıkları uygulama arasında fark olduğunu görüyoruz. Birtakım vaatler söz konusu fakat bu vaatlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Biz, bunları asla tasvip etmiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var. Bütün bunları milletimizin talepleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız” diye konuştu.

ABD’nin kararının ardından Türkiye de alarma geçti. Bu kapsamda ilk etapta Ankara’da bir adet İstanbul’da ise iki adet İnternet Değişim Noktaları (İDN) kurulacak.

Kurulacak olan İDN ile TikTok verileri güvenlik makamlarınca daha sıkı denetlenebilecek. Eğer yurtdışına veri aktarımı sorunu kökünden çözülemezse Türkiye’de de TikTok’un yasaklanması gündeme alınacak.


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