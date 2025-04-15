AKP’li isimler, Dilek İmamoğlu ve CHP’li kadın siyasetçilere hakaret etti: Yapılanlar tesadüf değil

Yayınlanma: 15.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 04:00

İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na gelen hakaret içerikli mesajlar tepkilere yol açarken geçen gün iktidara yakınlığıyla bilinen televizyon yorumcusu Fuat Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında cinsiyetçi yorum yaptı. Uğur “Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın belediye çalışanlarının maaşını ödemek için” dedi. Ayrıca belediye meclisi toplantılarında da kadın siyasetçiler hedef alındı.

AKP Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e belediye meclisinde “kiralık vekil” derken, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise belediye meclisi toplantısında CHP’li üye Bahar Günçiçek’e “İftiracısınız, sahtekârsın sen, şerefsizsin” ifadelerini kullandı.

‘ZAVALLILAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “İmamoğlu’nun tutuklanması zorbalık rejimine geçişin ilanıydı. Artık makullük arayan hiç kimsenin iktidar kanadında bulabileceği bir şey kalmadı. Cunta yanlılarının muhalif kadınları hedef alması da tesadüf değil. Cesur ve güçlü kadınlar, iktidarın ezberlerini bozuyor ve topluma cesaret veriyorlar. Siyasetin bağıra çağıra yapılmak zorunda olmadığını, erkeklerin polemiklerinden ibaret olmadığını gösteriyor kadınlar. Bu hakaretlerin kadınları değil, kendilerini küçülttüğünü fark edemeyecek kadar zavallılar” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de “cumhurbaşkanını kadınlar getirmişti. Kadınlar götürüyor. Cumhur ittifakı, yaptıkları hizmetlerle de kadınların daha kolay sosyal yaşama katılmasını sağlayan projelere karşı da çok büyük bir kin ve nefret duyuyor. Bu iktidar için ürkütücü bir tablo” dedi. Suiçmez, “İktidara biz konuşma yaptığımızda bir ‘Emine Erdoğan’ lafı geçirdiğimizde ya da ‘Bilal Erdoğan’a anlatır gibi size anlatıyoruz’ dediğimizde hopluyorlar, zıplıyorlar, ortalığı yıkıyorlar. Ancak bir kadına kabul edilemez şekilde hakaret edilmesine izin veriyorlar, yapılmamış sayıyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz” diye konuştu.

KADIN BAŞKANLARDAN AÇIKLAMA

CHP’Lİ kadın belediye başkanları, ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Son üç ayda 132 kadın katledilirken buna seyirci kalan iktidar bugün bizlere saldırı başlatmıştır. Kentimizde, kadınları hayatın her alanına dahil ediyoruz ve rahatsız oluyorsunuz. Sizin sistematik olarak uyguladığınız eril şiddetinizden korkmuyoruz. Kadınların iradesi ülkenin geleceğine damga vuracaktır” dendi. Açıklamada, “İktidarınızın uygulaması gereken kadın politikalarını sosyal desteklerle biz veriyoruz. Kentlerimizde, kadınları hayatın her alanına biz dahil ediyoruz. Ve biliyoruz rahatsız oluyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.