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AKP'li isme 1.2 milyarlık ihale

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki konut projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00
AKP'li isme 1.2 milyarlık ihale
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TOKİ 25 Nisan’da deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Ağyar Mahallesi’ne yapımı planlanan 623 adet konut İnşaatı ve altyapı ve çevre düzenlemesi işi için ihaleye çıktı.

İhaleyi 1 milyar 238 bin 954 TL’ye Güneştekin İnşaat Turizm Otomotiv ve Ticaret Limited Şirketi ile HSG Madencilik İnşaat Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aldı.

İhaleyi alan iki şirketin de yöneticisi Yalçın Güneştekin’in sosyal medya hesaplarında AKP kongrelerine katıldığı fotağraflar dikkat çekiyor. 


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