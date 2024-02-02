AKP’li ismin Murat Kurum dönemindeki yükselişi dikkat çekti: Yandaş müteahhide 12 yılda 22 toplu konut ihalesi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:27

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:27

TOKİ, 1 Eylül 2023’te Baklalı Mahallesi 3. Etap 621 konut ve 10 adet dükkan İnşaatları ve Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi için ihaleye çıktı. Söz konusu ihale 4 kez iptal edilse de ihaleyi 1 milyar 400 bin TL’ye Kahraman İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

Söz konusu şirket AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum’un TOKİ başkanı olduğu süreçteki yükselişiyle dikkat çekiyor. Ayrıca şirket sahibi Hamdi Kahraman, AKP’nin Kayseri teşkilatında yürüttüğü siyasi faaliyetleriyle de biliniyor. Kahraman, Kayseri’de AKP’den belediye meclis üyeliği ve başkanvekilliği yapmıştı.

İHALE YAĞDI

Kahraman’ın şirketi, son 12 yılda TOKİ’den, ortalama her biri 400 konutluk 22 ihale aldı. Murat Kurum’un 2009 yılı sonunda, TOKİ’nin bir şirketi olan Emlak Konut GYO A.Ş.’nin genel müdürü olmasının ardından, Kahraman 2011’de TOKİ’den Karabük Soğuksu’da 420 konutluk inşaat ihalesi de aldı.

Murat Kurum 2018 yılı ortalarında, TOKİ’nin bağlı olduğu Çevre Şehircilik Bakanı oldu. 2020 yılına kadar Zonguldak’ın batısından ihale alamayan Kahraman, 2021 yılında TOKİ’den İstanbul Esenler’de 598 konutluk ve Başakşehir’de 729 konutluk iki ihale birden aldı. Kahraman İstanbul’daki üçüncü TOKİ ihalesini ise sözleşmesini 13 Ocak 2023 tarihinde imzaladığı, 725 konutluk Başakşehir Kayabaşı’nda aldı.

KANAL İSTANBUL AYRINTISI

Öte yandan Arnavutköy Baklalı’daki 1. ve 5. Etap toplu konut ihalelerini Gürtaş Yapı Endüstri, 2. ve 4. etap ihalelerini ise Yılkanur İnşaat firmaları aldı. Birbirine bitişik 5 etaplık toplu konut alanı yaklaşık 500 bin metrekarelik alanı kapsıyor. İhale dosyalarında yer alan toplu konut planlarında, yakın geçmişte Kanal İstanbul güzergahı olarak gösterilen bölge park alanı olarak yer alıyor.