Murat Kurum'dan 'anket' iddiası: 'Rakibimiz öndeydi ama...'

Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:31

Güncelleme: 27.01.2024 - 12:36

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu programda yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı.

Kurum, Ekrem İmamoğlu'nin daha önce 1.5 puan önde olduğunu belirterek, "Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız" dedi.

"BİZ ÖNE GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"

AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum 31 Mart yerel seçimlerini kazanması halinde yapacağı projeleri CNN Türk'te anlattı.

Kurum açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk başladığımızda rakibimiz 1.5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor."

"İttifaklar henüz netleşmedi. Biz çok güzel gidiyoruz. Rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar çalışacağız."

"Ben açık sözlü olmaya çalışırım. Kendim neysem o olmaya çalışıyorum. Biz teşkilatlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz."