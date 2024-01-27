Murat Kurum vaat, mağdurlar dert anlattı: Hâlâ başlamayan inşaatlar var

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:00

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kayseri ve İzmir’den gelen TOKİ mağdurlarıyla önceki gün bir araya geldi.

Günaydın toplantıya ilişkin, sosyal medya hesabından, “Murat Kurum tüm TV’lerin ortak yayınında projelerini anlatırken 2019’da taahhüt edilen 100 bin toplu konut projesinin mağdurları Meclis’te bizi ziyaret etti. Konutlar teslim edilmemiş, geri ödemeler İstanbul’da 15 bin ila 22 bin TL’ye çıkmış. İnsanlar mağdur, şov devam ediyor” ifadesini paylaştı.

Murat Kurum tüm TV’lerin ortak yayınında projelerini anlatırken,

2019’da taahhüt edilen 100 bin toplu konut projesinin mağdurları Meclis’te bizi ziyaret etti.

Konutlar teslim edilmemiş, geri ödemeler İstanbul’da 15 bin ila 22 bin TL’ye çıkmış.

İnsanlar mağdur, şov devam ediyor! pic.twitter.com/K6EGPzxTc2 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) January 25, 2024

Cumhuriyet’e konuşan TOKİ mağdurlarından Neslihan Alağaç Aras, “Bizler, bize 100 bin konut ile verilen hakların verilmesini istiyoruz. Yüzde 0.49 faiz ile 240 ayda ödeme yapacağımız söylenmişti ancak bu hakkımız elimizden alındı. Ayrıca, daha önce yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 10’a çıktı. Bu bizi ekonomik olarak çok zorluyor. Birçok ilin kendine özel sorunları var. Hâlâ başlamayan inşaatlar var” ifadelerini kullandı.