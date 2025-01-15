Menzil’de cami kavgası: Savcıyı dinlemediler

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:18

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:01

Menzil cemaati elebaşısı Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından oğulları arasında miras kavgasının sonlandırılması için 22 Ekim’de “şeriat mahkemesi” (İslam hukukuna uygun mahkeme) kurulmuştu. Ancak mahkeme çözüm getirmedi. Cemaatin mevcut elebaşısı Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni dışındaki diğer kardeşler 30 Ekim’de Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin sözde cemaat mahkemesini tek taraflı olarak “yetkisini kısıtladığını” iddia etti.

Kardeşler tarafından bu iddialar öne sürülürken, mevcut cemmat elebaşısı ise cemaate bağlı Semerkant Vakfı yöneticileri tarafından Menzil’in kasasından 10 milyar TL vurgun yapıldığını ileri sürdü. Ayrıca Muhammed Saki Elhüseyni; miras kavgasının çözümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret etti.

‘KAVGAYI BAŞLATAN POLİS MEMURU BAŞLATTI’ İDDİASI

Cemaatin şeriat mahkemesinden gelişen bu kavga daha da büyüdü. Kardeşler arasındaki miras kavgası; cemaat içinde bölünmelere neden oldu. Bu bölünme kapsamında; kardeşlerden olan Seyyid Muhammed Fettah öncülüğünde gelen “Semerkant Grubu” cemaat üyeleri önceki gün cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil köyündeki Menzil Camisi’nin bir bölümünde “miras hakkı” olarak inşaata başlamak istedi.

Mevcut cemaat elebaşısının taraftarı olan “Serhendi Grubu”nun inşaata müdahale etmesi üzerine tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İddaya göre; kavganın Muş’ta görev yapan ve cemaat üyesi olan H.T. adlı bir polis memurunun Semekant Grubu’na taşla saldırması üzerine başladı.

‘CAMİNİN AVLUSUNA İŞEDİLER’

Kavganın dindirilmesi için köye çok sayıda jandarma gönderildi. Mevcut cemaat elebaşısının oğlu Rağıp Elhüseyni, amcaları Seyyid Muhammed Fettah Elhüseyni ile Seyyid Muhammed Mubarek Elhüseyni’nin taraftarlarına ilişkin “Bunlar caminin avlusuna işediler. Hakkımızı devletten istiyoruz. Gerekli mercilere söyledik, onlar gerekenleri yapacak. Hiçbir şekilde kendimiz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz. Kimseden fiili müdahale istemiyorum. Bizim işimiz burada ümmetin malını korumak” dedi.

ÖZEL SAVCI GÖREVLENDİRİLMİŞ

Mevcut cemaat elebaşısının cemaate ait cami ve dergahların, cemaat üyelerinden bağış toplanarak (teberrü parası) yapılması nedeniyle bu yerlerin miras konusu olamayacağını, kardeşlerin ise söz konusu alanın cami içinde kalmayan bölüm olması nedeniyle miras hakkı olduğunu savunduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, edinilen bilgilere göre; Semerkant Grubu, 12 Ocak’ta kavga nedeni arsayı kazmaya başladı. Bunun üzerine Serhedi Grubu, şikayette bulundu ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca köye bir savcı görevlendirildi. Savcının ise Semerkant Grubu’na giriştiği inşaat faaliyetini durdurmalarını istedi. Savcının uyarılarına karşın Semerkant Grubu; önceki gün de faaliyetini sürdürmek istemesi üzerine söz konusu taşlı-sopalı kavga yaşandı.