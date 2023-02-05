AKP’li Kilis Belediyesi'nden 'bedava elektrik' ihalesi

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:03

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aralık 2021’de Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada, belediyeyi kazanmaları halinde 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık araziyi güneş enerjisinden elektrik üretecek bir tesise çevirerek burada üretilen elektriği de çiftçilere bedava vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının “palavra” olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Yapın elektriği bedava, elinizi tutan mı var” karşılığını verdi.

“Bedava elektrik” tartışması aradan geçen yaklaşık bir yılda iktidar kanadından “tiye alınmak” istenirken Kılıçdaroğlu, geçen 13 Ocak’ta söz konusu vaadine örnek olan CHP’li Bozkurt Belediyesi’nin güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı.

‘SIFIR MALİYET’

Bu gelişmelerin ardından Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Kilis Belediyesi’ne ait ihale ilanı, AKP’li yerel yönetimlerin Kılıçdaroğlu’nun “bedava elektrik” vaadini yakından izlediğini ortaya koydu.

Söz konusu ilana göre, AKP’li belediye, güneş enerjisi santrali (GES) sahibi olmak için ihaleye çıkacak. 15 Şubat’ta yapılacak ihalede “gelir paylaşımı” ve “yap işlet devret” modeli uygulanacak. Böylece belediye, “sıfır maliyetle” sadece arazisini tahsis edeceği santralin sahibi olacak.

Şartnameye göre, ihaleyi kazanan firma, Kilis Belediyesi’nin tahsis edeceği araziye GES kuracak ve 10 yıl boyunca işletecek. Bu sürenin ardından GES tamamen belediyeye devredilecek.

Ayrıca söz konusu 10 yıllık sürede GES’te üretilen enerjinin satışından elde edilen gelirin en az yüzde 10’u da belediyenin kasasına girecek. Yaklaşık maliyeti 157 milyon TL olarak belirlenen tesis için belediyenin kasasından para çıkmayacağı gibi arazi tahsisi karşılığında GES ve gelir sahibi olacak.