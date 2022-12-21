AKP’li kurmaylar 'İmamoğlu' gündemini değerlendirdi: 'Kılıçdaroğlu rüzgârı terse döndürdü'

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

AKP kanadı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının “AKP ve Cumhur İttifakı’na değil, İYİ Parti’ye yaradığını” savunuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in henüz karar verilmeden İmamoğlu’nun yanına gittiği ifade edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İçişlerimize karışma” çıkışının da “geç kaldığını” savunuyor. Karar sonrasında İYİ Parti’nin “İmamoğlu özelinde tabanı konsolide ettiği” ifade edilirken Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrasıysa “rüzgârın yeniden tersine dönmeye başladığı ve bu sefer güç dengesinin Kılıçdaroğlu’na geçtiği” konuşuluyor.

İktidar kanadında, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılıyor. TBMM’deki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “muhalefetin cumhurbaşkanı adayı” ile ilgili Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek, “Tercihim sınıf arkadaşım” açıklamasını yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pek çok konuşmasında Kılıçdaroğlu’na “Aday ol” çağrısında bulundu.

Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını “isteyen” iktidar bloku, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından “İmamoğlu’nun Saraçhane hamlesini “hesaplayamadı”. Bu kararın “Cumhur İttifakı’ndan çok İYİ Parti’ye yaradığı ve Akşener’in 6’lı masaya ‘İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını önereceği’” değerlendirmeleri yapılan AKP’de, bu nedenle muhalefet cephesinde İmamoğlu kararının en çok “İYİ Parti’ye yaradığı” yorumları yapılıyor.

"CHP’DEN ROL ÇALDI"

AKP kanadında, karar sonrasında İYİ Parti’nin “İmamoğlu özelinde tabanı konsolide ettiği ve CHP seçmenine de ‘Kılıçdaroğlu’ndan önce belediye başkanına biz sahip çıkıyoruz’ mesajını verdiği” de belirtiliyor. Akşener’in bu tutumuyla birlikte 6’lı masa bileşenlerine de “Masanın sahibi biziz” mesajını verdiği kaydedilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise “İçişlerimize karışma” mesajını vermekte geciktiği belirtiliyor. AKP’de, “Akşener, uzun süredir 6’lı masada liderlik pozisyonu alıyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili tartışmalarda da Akşener, sadece ‘6’lı masada kabul görürse’ şartını koyuyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘aday olması halinde seçimleri kazanamayacağını’ ima ediyor. İYİ Partili kurmaylar da açıktan Kılıçdaroğlu’na karşı ‘kazanamaz’ çıkışları yapıyor. Tüm bunlara karşın ana muhalefet partisi CHP olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, sessiz kalmayı tercih etti. Belediye başkanları sahaya sürüldü, ‘başkanlarımız görevinin başında’ demekle yetindi. Kılıçdaroğlu, ‘içişlerimize karışma’ tepkisini vermekte geç kaldı” değerlendirmeleri de yapılıyor.

"GALİP KILIÇDAROĞLU"

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı ile birlikte “rüzgârın yeniden tersine dönmeye başladığı ve bu sefer güç dengesinin Kılıçdaroğlu’na geçtiği” değerlendirmeleri de yapılırken “İmamoğlu’nun kararının kesinleşmesi durumunda aday olamayacağı” olasılığı da konuşuluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu’na yönelik “Karar onanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım” yönündeki açıklaması anımsatılırken bu durumda İmamoğlu’nun siyasi yasak kapsamında “yeniden belediye başkanı olamayacağı” da ifade ediliyor.