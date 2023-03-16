AKP'li Kurtulmuş, vekil olmak için istifa eden Hatay Valisi'ne sahip çıktı: Canla başla çalıştı

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milletvekili olmak için istifa eden eski Hatay Valisi Rahmi Doğan'a sahip çıktı. Kurtulmuş, Doğan için “Canla başla çalıştı” dedi.

AA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 18:32
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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin 39’uncu gününde, milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

CNN Türk canlı yayınına katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Rahmi Doğan hakkında konuştu.

“Türkiye’de her vatandaşın siyasete girme hakkı bulunduğunu, görevi ne olursa olsun kimseye siyasete girme denilemeyeceğini” ifade eden Kurtulmuş, Doğan’ın depremin ilk anından itibaren Hatay’da canla başla çalıştığını iddia etti. 

Kurtulmuş, “Kendi tercihidir. Kimler, nereden aday olacak bunlar partinin yetkili kurullarının önüne gelir ve karar orada verilir. Aday olmak hakkını kullanmıştır” dedi.

 

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