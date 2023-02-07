Hatay Valisi Rahmi Doğan kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:35

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:35

Rahmi Doğan, 26 Ekim 2018'de, 202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. İşte ayrıntılar...

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992'de Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı. 1994'te Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere’nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.



