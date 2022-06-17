AKP'li Levent Karahocagil muhalefeti hedef aldı: 'Koltuk-mevki-makam gözlerini bürümüş'

17 Haziran 2022 Cuma, 16:58

AKP Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerine yönelik eleştiride bulunan Karahocagil, vatandaşların, milletvekillerine "Gidin Meclisi açın, bizlerin sorunlarını çözün, bizlere daha rahat, müreffeh bir hayat için istişare edin, kanun çıkarın" diye görev verdiğini söyledi.

Karahocagil, muhalefetin Meclisi nasıl kapattırırızın peşinde olduğunu ve 14 Haziran Salı günü, sağlıkla ilgili kanun teklifi görüşülürken Genel Kurulu kapattırdığını ifade etti.

"BUNLAR BİR OYUNDUR"

Muhalefetin, meclisi kapattırmayı başarı olarak addettiğini söyleyen Karahocagil, "Muhalefet yapan bu partilerin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur.

- Bunlar bir oyundur, bunlar bir hesaptır, bunlar bir projedir. Ne ülkenin itibarı umurlarında ne milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş ki bu yolda HDP ile ortaklıktan zerre çekinmiyorlar" diye konuştu.



