Devrimleri hedef alan sözleriyle tepki çeken AKP'li Ünal Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, Atatürk'ü andı
“Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözleriyle Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a tepkiler sürüyor. Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
AKP Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda yaptığı konuşmasındaki, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” sözleri büyük tepkiye neden olmuştu.
Cumhuriyet'in kazanımlarını hedef alan sözlerinin ardından Ünal, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünal, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü de anarak şunları kaydetti:
"Türkiye yüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" dedi.
#TürkiyeYüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında.— Mahir Ünal ???? (@mahirunal) October 29, 2022
Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum.????#CumhuriyetBayramımızKutluOlsun pic.twitter.com/K34oVP8ptH
BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ?
Ünal'a muhalefetten sert tepkiler yükselirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de isim vermeden eleştirmişti. Bahçeli, "Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler..." demişti.
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