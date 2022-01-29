AKP'li meclis üyesi Yetim isyan etti: Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış

29 Ocak 2022 Cumartesi, 16:00

AKP'li yerel yönetimler arasında suların bir türlü durulmadığı belediyelerden biri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez Kent Konseyi seçimleri nedeniyle karıştı.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden başkan seçildi.

Saraç'ın yeniden seçilmesi, AKP içerisinde tepkiye neden oldu. Şanlıurfa AKP Büyükşehir Belediyesi Üyesi Tayyar Yetim, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dava dava dediğimiz koca bir yalanmış. Parti aleyhine kim varsa o bizim adam oluyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL İLGİ' RANTI

Tweet'i üzerine Cumhuriyet.com.tr olarak ulaştığımız Tayyar Yetim, yaptığı paylaşımının partisiyle bir uzlaşmazlık olarak anlaşılmaması gerektiği söyledi. Partisinde bazı isimlerin hakkı olmadığı halde bazı görevlere getirilmesine tepkili olduğunu söyleyen Yetim, buna örnek olarak da 'yeşil alan' gaspı iddialarıyla bilinen Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Tayyar Yetim'in yapılan seçimde yeniden aynı göreve getirilmesini gösterdi.

Adil Saraç'ın kurucusu olduğu özel İlgi Okulları, AKP'li büyükşehir belediyesi tarafından Karaköprü'de halkın ortak kullanım alanı olan 5 dönümlük parkı okul alanına katmasıyla tartışma konusu olmuştu.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Belediye Başkanı Beyazgül'e "Eğer Saraç, akrabanız olmasaydı, bu park alanının kampüse dahil edilmesine izin verilir miydi? Başkan, Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun ne kadar olduğunu açıklamadın, bari bunu açıkla. Urfalıların kafasındaki soru işaretlerini gider" diye çağrıda bulunmuştu.