AKP'li meclis üyesinden skandal sözler: Hitler'e rahmet okudu! 'Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa huzura kavuşacaktır...'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:50

Güncelleme: 18.10.2023 - 17:55

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısına dünyadan peş peşe tepki yağıyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok kurum ve ülke liderlerinden kınama mesajları geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Önceki akşam Türkiye’nin dört bir yanında İsrail için protesto gösterileri düzenlendi, Filistin’e destek mesajları verildi.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNDEN SKANDAL SÖZLER

Samsun Atakum Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Süleyman Sezen ise bugün yaptığı konuşmada skandal ifadelere imza attı.

Sezen, Hitler'e rahmet okudu, “Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa huzura kavuşacaktır” sözlerini kullandı.

AKP’li Sezen şu ifadeleri kullandı:

"Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğin her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru.' Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır."