AKP'li meclis üyesinden skandal sözler: Hitler'e rahmet okudu! 'Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa huzura kavuşacaktır...'
Samsun Atakum Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Süleyman Sezen, belediyenin meclis Toplantısı'nda İsrail'in hastane saldırı hakkında konuşurken Hitler'i övdü.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik
saldırısına dünyadan peş peşe tepki yağıyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş
Milletler başta olmak üzere birçok kurum ve ülke liderlerinden kınama mesajları
geliyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist
Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık
tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.
Önceki akşam Türkiye’nin dört bir yanında İsrail için
protesto gösterileri düzenlendi, Filistin’e destek mesajları verildi.
AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNDEN SKANDAL SÖZLER
Samsun Atakum Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Süleyman
Sezen ise bugün yaptığı konuşmada skandal ifadelere imza attı.
Sezen, Hitler'e rahmet okudu, “Dünya Yahudilerden
temizlendikten sonra barışa huzura kavuşacaktır” sözlerini kullandı.
AKP’li Sezen şu ifadeleri kullandı:
"Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. 'Öldürmediğin her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız" demiş bir insan ve doğru.' Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır."
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