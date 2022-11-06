AKP'li Mehmet Ali Cevheri'den HDP çıkışı: 'Desteğine ihtiyacımız var...'

06 Kasım 2022 Pazar, 10:28

CHP'nin başörtüsü teklifi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal değişikliği çağrısının siyasetteki yankıları sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti. AKP'nin, her fırsatta "terör örgütüyle işbirliği" argümanı ile muhalefet partilerini hedef alması sonrası HDP'yi ziyaret etmesi tepkilere yol açmıştı.

AKP içinde tepkilere neden olan bu ziyarete ilişkin AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Cevheri, Şanlıurfa'da yerel yayın yapan EDESSA TV'de, “Ömer Ağ ile Panorama” programının canlı yayın konuğu oldu.

"GİTMEMEK ABESTİR"

AKP heyetinin HDP ziyaretine ilişkin soruya cevap veren AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “HDP'ye gitmek değil, gitmemek abestir. Kanunlara göre kurulmuş legal bir parti” dedi.

Mehmet Ali Cevheri’nin açıklaması şöyle:

“- Yani gidilmesi değil, bana göre gidilmemesi abestir. Gidilmemesi abestir tabi yani şimdi dolayısıyla legal bir parti , kanunlara göre kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapan, grubu var ve biz bir anayasa değişikliği yapacağız.

- Özellikle iki maddede hem başörtüsü noktasında gerek takan, gerekse takmayan her insanımıza bu özgürlüğü bu ortamı sağlamak adına bir de aile birliği noktasında anayasa teklifimiz olacak ve orada da HDP’nin de bir grubu var ve oyu var.

- Onların da desteğine ihtiyacımız var ki zaten onları da başörtüsüne destek verdi, deklare etmişlerdi. Neden gidilmesin artı kamuoyunun bilmediği bir husus var.

- Sürekli biz diyelim ki TBMM çatısı altında yasal çalışma yaparken, bir de kulisin arka tarafı vardır. Orada bütün gruplar gider herhangi bir önerge verileceği zaman, bir kanun teklifi verileceği zaman veya değiştirileceği zaman bütün parti gruplarının görüşü alınır ve gelinir bu uygulamaya konulur. Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir. Yani ilk defa yapılan bir şey değildir.