AKP'nin seçim hesabı HDP: Bir yeşil ışık da Miroğlu’ndan geldi

06 Kasım 2022 Pazar, 03:00

Anayasa değişikliğine destek istemek için uzun süre sonra AKP HDP’nin kapısını çalarken MHP ise “bu görüşme trafiğindeki heyette kendilerini temsilen bir ismin yer almadığına” dikkat çekiyor. AKP kanadı da “Anayasa değişikliği için HDP, ‘Bize danışmadılar demesin’ diye görüşme gerçekleşti” savunmasını yapıyor. AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu’dan ise HDP’ye “Fırsatları bu defa da ıskalamasın” çağrısının gelmesi kulislerde, “Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi ile AKP, HDP’ye de mi kucak açacak” sorusunu beraberinde getirdi.

AKP, “türban serbestisi ve aile” içerikli anayasa teklifinin TBMM’ye sevki öncesinde “siyasi bir hamlede” bulunmuş ve hafta içi Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki bir heyet, teklif ile ilgili muhalefetin kapısını çalmıştı. AKP’nin görüşme trafiğinde “HDP’nin de olması” dikkat çekmişti. İktidar, muhalefeti suçladığı “HDP eşittir PKK” söyleminden “anayasa için vazgeçerken”, HDP’ye bir yeşil ışık da AKP’li Orhan Miroğlu’ndan geldi. Miroğlu, sosyal medya hesabından, AKP heyetinin HDP’ye yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak şöyle yazdı: “Fotoğrafa, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı. Cumhuriyetin 100. yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi. Yeter ki HDP karşısına çıkan fırsatları bu defa da ıskalamasın.”

"TEKLİF SAHİBİ AKP"

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, “anayasa değişiklik teklifinin AKP’nin teklifi olduğuna” dikkat çekiyor. MHP’nin de bu teklife destek vereceğinin altı çizilirken HDP ile AKP heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin MHP kanadı, “MHP’de bir rahatsızlık var mı” sorusunu yanıtsız bırakarak şu değerlendirmeyi yaptı: “CHP, başörtüsü serbestisi için yasa teklifi verdi ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa seçeneğini sundu. Anayasa değişikliği teklifi de Erdoğan’ın dediği gibi muhalefet için bir ‘turnusol kâğıdı’ görevi görecek. Kim samimi, kim değil, belli olacak. Teklif için yapılan görüşmede MHP yok. Çünkü teklifin sahibi biz değiliz. Bizim HDP’ye bakış açımız da çok net. HDP, ‘terör örgütü PKK’nin uzantısı olan bir partidir.’ MHP, Cumhur İttifakı ile yoluna devam edecektir.”

“Uzun süre sonra neden HDP ile görüşüldü?” sorusuna karşılık AKP’li isimler ise, şu değerlendirmeyi yaptı: “Anayasa toplumun tüm kesimini, tüm paydaşlarını içine alacak bir toplumsal sözleşmedir. Biz diyoruz ki ‘Bize gelmediler’ demesinler. HDP’nin teklife ‘evet’ demeyeceğini biliyoruz. Madem iddia ettikleri gibi ‘özgürlükçü’ bir parti, o zaman görelim”