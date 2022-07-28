AKP'li Mehmet Metiner: Bazı AK Partili siyasetçiler 'parti devleti' algısı oluşturacak davranışlarıyla sadece AK Parti’ye zarar vermiş olmuyorlar

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:53

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, beraberindeki AKP’lilerle gittiği Tunceli Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nda törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan AKP il başkanının fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ardından fotoğraf kısa bir süre sonra silindi.

Tepkiler üzerine konuşan Özaydın, ‘karakol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü’ olduğunu iddia etti.

VALİLİKTEN ‘GEREKEN YAPILDI’ AÇIKLAMASI

Tunceli Valiliği açıklamasında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır.

CHP İL BAŞKANI: KARAKOL KOMUTANI GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Sözcü'ye konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, “Yetkililerle görüşmemde karakol komutanının görevden el çektirilerek merkeze alındığı, o görüntülerin soruşturulması için bir heyet oluşturulup inceleneceği ve gereken idari işlemin yapılacağına dair bilgi aldım” ifadelerine yer verdi.

MEHMET METİNER: 'PARTİYE ZARAR VERİYORLAR'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından partisindeki siyasetçilere tepki gösteren ifadeler kullandı.

Metiner, AKP İl Başkanı Sercan Özaydın’ın Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyareti sırasında askeri törenle karşılanması üzerine açıklamalarda bulundu. Metiner açıklamasında, AKP’li siyasetçilere seslendi ve “partiye zarar veriyorlar” dedi.

Metiner şunları ifade etti: