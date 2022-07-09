AKP'li Mehmet Metiner'den Yeni Akit'e ' Pervin Buldan' tepkisi: 'Biz bu değiliz'
AKP'li Mehmet Metiner, Yeni Akit'in HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın babasının ölümüyle ilgili haberine tepki gösterdi.
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, babasını yitiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında Yeni Akit'in yaptığı habere tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Metiner, "Pervin Buldan üzerinden babasının ölümüne laf edenler durdukları yeri bin kez düşünmelidirler. Buldan’a başsağlığı dilememek ayrı bir şey, bir insanın ölümü üzerinden tepinmek ayrı bir şey. Buldan’ın başkasının ölümüne saygısı yok diye bizim de mi olmamalı? Biz bu değiliz" dedi.
METİNER'DEN BAŞSAĞLIĞI
Metiner daha sonra bir mesaj daha yayımlayarak Buldan'a başsağlığı diledi. Metiner'in mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Hiç bir baba evladından dolayı yargılanamaz, suçlanamaz. Her babanın ölümü acıdır. Buldan’ın başkasının acısına saygısı olmayabilir. Ama bizim herkesin acısına saygımız olmalı. Bizim farkımız bu. Halis Yüzer’e rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Yeni Akit, Buldan’ın babasının ölüm haberini “Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü!” başlığıyla duyurmuştu.
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