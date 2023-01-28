AKP'li Mehmet Metiner: Erdoğan'a en çok Kürtler destek vermeli

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 15:48

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 16:03

AKP'li eskli milletvekili Mehmet Metiner, kurucusu ve genel başkanı olduğu Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) adına Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türk-Kürt kardeşliğini kökleştirmek, Kürtler üzerinden oynanan tuzağı boşa çıkarmak için yola çıktıklarını söyleyen Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Hem Kürt hem Türk tarafına hatırlatmak istediğimiz şu; 'Sizi birbirinize düşürmek isteyenlerin oyununa gelmeyin.' Siz birbirinizle didişirseniz devletinizin gücü elden gider. Devlet hepimizin devleti. Türk kardeşlerimiz PKK, HDP'ye bakarak Kürtlerin bunlardan ibaret olduğunu zannetmesinler. HDP, PKK Kürt temsili üzerinden tekçilik iddiasında bulunmasın. Kürtler tek tip değildir. Kürtler kendi içerisinde çeşitlidir, çoğulcudur. Biz bu ülkenin Kürtleriyiz. Biz bölmeye, ayrıştırmaya değil bütünleştirmeye çalışan Kürtleriz. Terörün her türüne karşıyız."

"KÜRT SORUNU ÇÖZÜLDÜ"

Metiner, ülke birliğine ve demokrasine katkı sunmaya çalışan bir dernek olduklarını söyledi.

"Kürt sorununun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çözüldüğünü ifade eden Metiner, "Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Meydanı'nda söz verdi; ret, inkar, asimilasyon ve baskı politikalarına dayalı Kürt sorununu çözdü. Artık bu ülkede Kürtleri inkar eden, Kürtlerin dilini yasaklayan, Kürtler üzerinde acımasız baskı politikaları uygulayan bir devletimiz yok. Bu ülkede Kürtçe tıpkı Türkçemiz gibi kamusal alanın bir parçası. Ülke bölündü mü? Bölünmedi" diye konuştu.

"EN ÇOK KÜRTLER DESTEKLEMELİ"

Toplantıda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Metiner, "Türkiye Kürtlerin ülkesidir, devletidir, vatanıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da herkesten önce ve herkesten daha çok Kürtlerin destek vermesi gereken bir liderdir" dedi.