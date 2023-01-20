AKP'li Mehmet Metiner'den 'Erkam Yıldırım' tepkisi: 'Kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar...'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:35

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:36

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde bir mağazada Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile otururken çekilen ve gündem olan fotoğrafına ilişkin konuştu.

Metiner, "Devletin saygınlığına zarar veriyor" dedi.

Mehmet Metiner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir."

Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir. — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) January 20, 2023

NE OLMUŞTU?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel "1001 Hatim" duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğraf karesini yazısına taşımış, 'Memiş ve Şimşek, hangi gerekçeyle Yıldırım’a eşlik ediyor?' diye sormuştu.

Saymaz yazısının devamında, "Yıldırım’ın bu lakayt oturuşundan ve tesbih çekişinden rahatsız olmuyorlar mı? Bu fotoğraf karşısında 'Neyse ki Yıldırım’ın tesbihini taşımamışlar' demekten kendimi alamadım" görüşüne yer vermişti.