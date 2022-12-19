Mehmet Metiner: Erdoğan’a düşmanlık eden Kürt’ün Kürtlüğü şüpheli

19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:46

Genel başkanlığını eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in üstlendiği Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DEM), ‘Türkiye Yüzyılı’nda Kürtler’ isimli bir panel düzenledi.

İstanbul Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde bugün saat 13.30’da düzenlenen panele DEMBİR-DER Genel Başkanı AKP’li Mehmet Metiner'le birlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuşmacı olarak katıldı.

Panelde konuşan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorununu çözdüğünü savunarak, “Kürt sorununu Karadenizli bir yiğit çözdü. O yiğidin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer bu ülkede bir Kürt, Kürt inkarını, asimilasyonunu sonlandıran, 90'lı yıllarda beyaz Toroslar ile özdeşleşmiş, zulüm düzenini paramparça eden Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlık yapıyorsa ey Kürt kardeşim bilesin ki, Erdoğan'a düşmanlık eden Kürt'ün Kürtlüğü şüphelidir. Böyle bir Kürt hassasiyeti olmaz” dedi.

Kürtçenin kamusal alanda görünür kılındığını iddia eden Metiner, "Kürtçe'yi tıpkı Arapça gibi devletin tanıdığını, bunun en önemli göstergesinin ise TRT Kürdi olduğunu" savundu.

Konuşmasında anadil konusuna da değinen Metiner, “Kürt kardeşlerimizin de Türkçeyi tıpkı Kürtçe gibi kendi anadilleri olarak gördüğüne inanıyoruz” dedi ve şöyle devam etti: "Nedir bu resmi dil? Batı'ya ait ne kadar tanımlama varsa üzerimize boca etmişler. Tabelada Arapça yazılsa ne olur? Kürtçe yazılsa ne olur? Biz Türkçeye sadece resmi dilimiz olarak bakmıyoruz. Kürt kardeşlerimizin de Türkçeyi tıpkı Kürtçe gibi kendi anadilleri olarak gördüğüne inanıyoruz. O yüzden yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği diyoruz."

PERİNÇEK: KÜRT SORUNU ÇÖZÜLDÜ, KALINTILARI VAR

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de "Kürt sorununun, en başta Türkiye'deki Kürtlerin, demokrasi ve özgürlük isteyenlerin ortak mücadelesiyle demokratik haklar açısından çözüldüğünü" savunarak, "Hepimizin mücadelesiyle, en başta da Türkiye'deki Kürtlerin, demokrasi ve özgürlük isteyenlerin ortak mücadelesiyle demokratik haklar açısından bu sorun çözüldü. İnkâr kalktı. En çok inkâr edenlerin bile artık bir hakikati kabul ettiğini görüyoruz. Ayrımcılıklar, hor görmeler kalktı. Kürtçeyle yazmak, öğrenmek amacıyla okulların ve enstitülerin oluşturulması gibi demokratik gelişmeleri beraber yaşadık. Demokratik haklar açısından olay büyük ölçüde çözüldü. Tabii ki kalıntıları var. Bunları önümüzdeki süreçte halledeceğimiz zaten görülüyor. Bu arada başka bir etken devreye girdi. Doğrudan doğruya dünya ölçeğinde bir etken. Kürt sorunu, İsrail ve Amerika'nın sorununa dönüştü" dedi.