Mehmet Metiner: Erdoğan’a düşmanlık eden Kürt’ün Kürtlüğü şüpheli
"Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler" başlıklı panelde konuşan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "Kürt sorunu Diyarbakır meydanında çözüldü. Erdoğan’a düşmanlık eden Kürt’ün Kürtlüğü şüpheli. Sen Amerika’nın Kürt’ü olabilirsin" dedi.
Genel başkanlığını eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in üstlendiği Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DEM), ‘Türkiye Yüzyılı’nda Kürtler’ isimli bir panel düzenledi.
İstanbul Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde bugün saat 13.30’da düzenlenen panele DEMBİR-DER Genel Başkanı AKP’li Mehmet Metiner'le birlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuşmacı olarak katıldı.
Panelde konuşan eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorununu çözdüğünü savunarak, “Kürt sorununu Karadenizli bir yiğit çözdü. O yiğidin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer bu ülkede bir Kürt, Kürt inkarını, asimilasyonunu sonlandıran, 90'lı yıllarda beyaz Toroslar ile özdeşleşmiş, zulüm düzenini paramparça eden Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşmanlık yapıyorsa ey Kürt kardeşim bilesin ki, Erdoğan'a düşmanlık eden Kürt'ün Kürtlüğü şüphelidir. Böyle bir Kürt hassasiyeti olmaz” dedi.
Kürtçenin kamusal alanda görünür kılındığını iddia eden Metiner, "Kürtçe'yi tıpkı Arapça gibi devletin tanıdığını, bunun en önemli göstergesinin ise TRT Kürdi olduğunu" savundu.
Konuşmasında anadil konusuna da değinen Metiner, “Kürt kardeşlerimizin de Türkçeyi tıpkı Kürtçe gibi kendi anadilleri olarak gördüğüne inanıyoruz” dedi ve şöyle devam etti: "Nedir bu resmi dil? Batı'ya ait ne kadar tanımlama varsa üzerimize boca etmişler. Tabelada Arapça yazılsa ne olur? Kürtçe yazılsa ne olur? Biz Türkçeye sadece resmi dilimiz olarak bakmıyoruz. Kürt kardeşlerimizin de Türkçeyi tıpkı Kürtçe gibi kendi anadilleri olarak gördüğüne inanıyoruz. O yüzden yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği diyoruz."
PERİNÇEK: KÜRT SORUNU ÇÖZÜLDÜ, KALINTILARI VAR
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de "Kürt sorununun, en başta Türkiye'deki Kürtlerin, demokrasi ve özgürlük isteyenlerin ortak mücadelesiyle demokratik haklar açısından çözüldüğünü" savunarak, "Hepimizin mücadelesiyle, en başta da Türkiye'deki Kürtlerin, demokrasi ve özgürlük isteyenlerin ortak mücadelesiyle demokratik haklar açısından bu sorun çözüldü. İnkâr kalktı. En çok inkâr edenlerin bile artık bir hakikati kabul ettiğini görüyoruz. Ayrımcılıklar, hor görmeler kalktı. Kürtçeyle yazmak, öğrenmek amacıyla okulların ve enstitülerin oluşturulması gibi demokratik gelişmeleri beraber yaşadık. Demokratik haklar açısından olay büyük ölçüde çözüldü. Tabii ki kalıntıları var. Bunları önümüzdeki süreçte halledeceğimiz zaten görülüyor. Bu arada başka bir etken devreye girdi. Doğrudan doğruya dünya ölçeğinde bir etken. Kürt sorunu, İsrail ve Amerika'nın sorununa dönüştü" dedi.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- iPhone hırsızlığı: Şüpheli Türk, bin dolar ödül konuldu
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Hollandalı futbolcu dönmeyecek!
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama
- Camide düğün yaptılar, pasta kestiler