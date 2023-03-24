AKP'li Mehmet Metiner'den seçim uyarıları: 'Reis’e ölümüne bağlı insanlar bile...'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:26

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:31

Seçimlere 2 aydan az bir süre kala yapılan çoğu seçim anketinde, AKP'nin oylarının iktidarın beklediği düzeyde olmadığı görülüyor. Buna ek olarak aday tercihlerinde yapılacak yanlışların da 14 Mayıs akşamı iktidar bloğunu bir hezimetle karşı karşıya bırakma ihtimali, yandaşlarda endişeleri artırıyor. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'in bugünkü yazısı da bu tablonun çarpıcı bir örneğini oluşturdu.

Metiner, partisine yakın Yeni Şafak'taki köşesinde, seçimde gösterilecek adaylarla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. "AK Parti’ye acizane tavsiyelerim…" başlıklı yazısında, zorlu bir seçime girildiğini ve seçmen tercihlerinin farklılaştığını belirten Metiner, "Reis’e ölümüne bağlı insanların bile tercihleri gözle görülür biçimde farklılaşmış görünüyor. Reis’e bakışlarıyla AK Parti’ye ve AK Parti’de siyaset yapanlara bakışları giderek farklılaşıyor. O yüzden Reis ile AK Parti arasındaki makas açıldıkça açılıyor. Reis’in aldığı oy, genel başkanı ve lideri olduğu AK Parti’den kat kat fazla ise ortada bir sorun var demektir" dedi.

Metiner, iktidarın politikalarına ve parti teşkilatlarına yönelik Erdoğan'ı hariç tutarak yaptığı eleştirilerine "Millet, Reis adına siyaset yapan aktörlerden kahir ekseriyetle memnun değil. Teşkilatlar büyük ölçüde Reis’i ve misyonunu temsil ve taşıma noktasında yetersiz.O yüzden yereldeki aktörler ile millet arasındaki mesafe giderek açılıyor. Milletin istemediği isimlerin teşkilatların başına getirilmesi ve milletin hoşnut olmadığı isimlerin her seferinde vekil olarak dayatılması, büyük bir öfke birikimine sebebiyet vermiş durumda" diyerek devam etti.

“Reis’e veririz ama istemediğimiz adaylar olursa asla!” diyenlerin sayısı azımsanmayacak oranda olduğuna işaret eden Metiner, yazısında "AK Parti’nin inancına aykırı “siyasal seçkincilik” anlayışı benimsenirse, yani millet seçmesini bilmez, onun için kimin gerekli olduğunu ancak biz biliriz yoluna sapılırsa, bu hem AK Parti’nin misyonunu inkar anlamına gelir hem de milletin tepkisini fena halde celbeder" uyarısı yaptı.