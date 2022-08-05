AKP'li Mehmet Özhaseki: 'Cumhurbaşkanımızla görüşmek için günler öncesinden devlet başkanları sıraya giriyor'

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:04

Denizli’ye bir dizi ziyarette bulunmak üzere gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Denizli Valiliği'ni ziyaretinin ardından AKP Denizli İl Başkanlığı’na gitti.

Partililere seslenen Özhaseki, AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda aldıkları karar gereği belediyeleri ziyaret edip istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Özhaseki, şöyle konuştu:

"Çok şükür kurulduğumuzdan beri birinci parti olmaya devam ediyoruz. AK Partili kardeşlerim, sizlerden rica ediyorum; başınız dik olsun her yerde. Bizim alnımız açık. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır neredeyse iktidarız. Evet, 20 yılın getirmiş olduğu hafif böyle bir dışarıda insanların yüz eskimesi olarak tarif ettiği bir tablo ortaya çıkmış olabilir ama 'Erdemliler Hareketi' olarak başlattığımız bu harekette o kadar çok işler yaptık ki adeta sessiz bir devrim yaşandı. Destanlar yazdık, elhamdülillah. Hükümet etme noktasında Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hangisini söylüyorsanız aklınıza getirin şimdi, bizim yapmış olduklarımız o hükümetlerin yaptıklarından kat kat fazladır."

“ŞİMDİ CUMHURBAŞKANIMIZ İLE GÖRÜŞMEK İÇİN HERKES GÜNLER ÖNCESİNDEN SIRAYA GİRİYOR”

Önceden kimsenin özgürce düşüncesini söyleyemediğini belirten Özhaseki, “Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hangisini söylüyorsunuz aklınıza getirin şimdi bizim yapmış olduklarımız onlarınkinden kat kat fazladır. Başından örtüleri çekilen kadınların ağlatıldıklarını unutmadık. Sadece başörtüsüne kitlemiyorum bu meseleyi ben. Bir vatandaş doğuda kürdüm ben diyemiyor, dilini konuşamıyor ve türküsünü söyleyemiyordu. Bir vatandaş aleviyim diyemiyordu, mezhebini söyleyemiyordu. O günlerden çok şükür böyle bir ortama geldik. Eski devlet adamları yurtdışından randevu almak için kaç ay beklediklerini gittiklerinde hangi ezik pozisyonda durduklarını hepimiz izlerdik. Şimdi Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için herkes günler öncesinden sıraya giriyor” ifadelerini kullandı.

“25 BİN İNSANI KAPI ÖNÜNE KOYUP EKMEĞİNDEN ETTİLER”

Özhaseki, “Şu iki strateji üzerinden hareket ediyorlar. Bir; Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Her ne olursa Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasından ne olursa olsun. Bir araya geldikleri 7’li grup, sokakta birbirlerini görseler selam bile vermezler. Hiçbir gün olsun eşlerini yanlarına alıp birbirlerine çay içmeye gitmemişlerdir. Bir masa etrafından oturmak için hangi sırada oturacaklarını 1 ay tartışanlar, bir salona girerken, sen mi önden gireceksin ben mi önden gireceğim diye 1.5 ay boyunca yazarlar vasıtasıyla hırpalayanlar Türkiye’nin devasa problemleri karşısında çözümleri nerede üretecekler. Diğer strejeleri ise; yalana dayalı algı operasyonları. Seçim öncesinde hiçbir işçi arkadaşı ekmeğinden etmeyeceğiz dediler ama İstanbul’da ve Akdeniz’de saydığım 3-4 ilde çıkardıkları işçi sayısı 25 bini buldu. 25 bin insanı kapı önüne koyup ekmeğinden ettiler” şeklinde konuştu.