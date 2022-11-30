AKP’li Metin Akdemir'in el hareketi tepki çekti

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:19

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde AKP’li Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'in diğer üyelere el hareketi yaptığı görüntüler tepkilere neden oldu.

ABB 'Kasım Ayı Meclis Toplantısı' 15. birleşim 3. oturumunda AKP'li Metin Akdemirin el hareketi yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Akdemir'in bir konu hakkında konuştuğu sırada diğer Meclis üyelerine el hareketi yaptığı anlar yer aldı. Akdemir'in konuştuğu Meclis üyesine "Her işiniz yarım böyle anasını satayım" dedi.

Akdemir, aynı toplantıda Mansur Yavaş ile "Özel kalemden ortağınızın oğluna iş verdiniz" tartışması yaşanmıştı.

AKDEMİR'İN HESABI, 'BU HESAPTA HATA VARSA NAMUSSUZUM' DEDİKTEN SONRA HATALI ÇIKMIŞTI

ABB Meclisi'nde belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan AKP'li Meclis Üyesi Metin Akdemir, tablolardaki verileri gösterirken "Rakamlarda hata varsa namussuzum" demişti.

Kısa süre sonra rakamları yanlış topladığı ortaya çıkan Akdemir, Meclis sıralarından gelen eleştiriler üzerine ise özür dilemişti.

Akdemir'in hatası Meclis'te gülüşmelere neden olmuştu.

İBB MECLİSİ'NDE DE KÜFÜR TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Akdemir'in bu görüntüleri, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yaşanan küfür tartışmasını hatırlattı.

AKP'li bir meclis üyesinin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye küfrettiği iddia edilmişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, küfreden meclis üyesinden özür dilemesini istemişti. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Hançerli’ye küfredilmediğini belirterek yanlış anlamadan dolayı özür dilemişti.