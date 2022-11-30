AKP'li Tayyar'dan 'seçim' çıkışı: 'Kişisel görüşüm' diyerek paylaştı

AKP'li Şamil Tayyar Twitter hesabından "Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var" ifadelerini kullanarak, yerel ve genel seçimlerin birleştirilmesini istedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:53
AKP'li Tayyar'dan 'seçim' çıkışı: 'Kişisel görüşüm' diyerek paylaştı
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AKP MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, 2023 seçimlerine hızla ilerlerken sosyal medya hesabından yeni bir çağrıda bulundu.

Tayyar, genel ve yerel seçimlerin birleştirilmesini önerdi. Tayyar, Twitter paylaşımında, "Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir" dedi. 

Tayyar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel seçim, genel seçimle birleştirilse ne iyi olur.

Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz.

Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir.

Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var."

 


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