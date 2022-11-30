AKP'li Tayyar'dan 'seçim' çıkışı: 'Kişisel görüşüm' diyerek paylaştı

AKP MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, 2023 seçimlerine hızla ilerlerken sosyal medya hesabından yeni bir çağrıda bulundu.

Tayyar, genel ve yerel seçimlerin birleştirilmesini önerdi. Tayyar, Twitter paylaşımında, "Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir" dedi.

Tayyar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel seçim, genel seçimle birleştirilse ne iyi olur.

Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz.

Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir.

Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var."

Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur.



Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz.



Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir.



Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var.