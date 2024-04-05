Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki

Yayınlanma: 05.04.2024 - 20:02

Güncelleme: 05.04.2024 - 20:02

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Mehmet Uçum’un seçim değerlendirmesinin ardından AKP Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu.

Metiner, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"AKP'li Mehmet Metiner'in partisinin kaybettiği yerel seçim için "Nefsimize yenildik, şimdi siyasi tövbe zamanıdır” değerlendirmesi tepkilere neden oldu.

MEHMET UÇUM’A

Yazdıklarınızı yeni gördüm okudum. Orhan Miroğlu kardeşimin isim vermeden size verdiği cevabı da henüz okudum. Kimi kastettiğinizi bilmiyorum. Keşke kimi kastettiğinizi bilseydik de ona göre sözümüzü söyleseydik.

Van seçimiyle ilgili benim de farklı görüşlerim oldu. Bunu da ilk gün daha hiç kimse görüş beyan etmeden önce Yanlış ve kabul edilemez” bulduğumu açık yüreklilikle dile getirdim. Siz iktidar içinde görünen neo liberaller diyerek sizden farklı düşünenlerin devlet tarafından kayda alındığını yazmışsınız. Kendi adıma belirteyim: Ben neo-liberal değilim.

O yüzden üstüme almak istemedim. Ama katıksız bir özgürlükçü ve demokrat olduğum için millet iradesinin yanısıra milletin partisi olan ve millet iradesini de her şeyin üstünde tutan AK Parti’mize yargı marifetiyle çekilen bir operasyona alenen karşı çıktım. Şayet böyle düşünüp tepki gösterenleri kasdettiyseniz lütfen isim isim kimi kastettiğinizi belirtiniz ki birbirimize söyleyecek sözümüz olsun. İsim vermediğiniz için üstüme alıp size bu bahiste cevap verdiğimi düşünmenizi istemem.

Benim asıl bir AK Partili olarak rahatsız eden, o kibirli devlet diliniz oldu. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti liderimizin başdanışmanı sıfatını taşıdığınız için bu dilin tam da seçimlerde bize kaybettiren dil ve anlayış olarak gördüğüm için üzüldüğümü belirtmek isterim. Solcu bir geçmişten geliyorsunuz. İttihatçı bir düşünceye de mensup olabilirsiniz.

Ama soruyorum size: Kendinizi devlet gibi görüp kibirli bir dille devlet adına AK Parti’mizin içinde sizin gibi düşünmeyen değerli kardeşlerimize parmak sallama cüretini nerden alıyorsunuz? Sahi siz kimsiniz de partimizin içindekilere oturduğunuz yerden parmak sallama cesaretini görebiliyorsunuz? Partimizde bir göreviniz var da biz mi bilmiyoruz? Sonuçta atanmış bir memursunuz.

Kendinizi olduğunuzdan büyük görebilirsiniz lakin partimizde farklı düşünen değerli kardeşlerimize parmak sallama, öyle “kayıt altına alındı” gibi laflar söyleme hakkına sahip değilsiniz. Bu haddinize de değil. Bilesiniz ki AK Parti milletin partisidir, devletin partisi değil. AK Parti devleti yöneten partidir, devletin kendisi değildir. Ve Türkiye bir parti devleti değildir.

AK Parti’miz bir parti devleti için kurulmuş bir parti de değildir. Siz ise Cumhurbaşkanımızın atadığı bir görevliden öte değilsiniz. AK Parti’mizi devletin partisi ve AK Parti hükümetini de parti devleti gibi göstermeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu anlayışınız ve diliniz AK Parti’mizin kuruluş misyonuna aykırıdır.

Ve partimizin içine yönelik yaptığınız bu hamle de asla kabul edilemez. Sizin bulunduğunuz konum kişisel mülahazalarınızı bu şekilde partimizin ve partili arkadaşlarımızın üzerine boca etme, hele de parmak sallama hakkını size zinhar vermez. Partimize ve partililerimize ayar çekme veya ideolojik gömlek giydirme mevkisinde olmadığınızı da biliniz.

Öyle Cumhurbaşkanımızın ve liderimizin size sağladığı unvanlar üzerinden bu şekilde konuşmayı da umarım bırakırsınız gayrı. AK Parti’mizin sizin gibiler tarafından getirildiği yer apaçık ortadayken hâlâ o kibirli devlet dili üzerinden partimizin birbirinden değerli isimlerini sigaya çekme cüretini kendinizde buluyor olmanıza da pes doğrusu!"