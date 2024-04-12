AKP'li Mehmet Metiner'den 'yandaş medya' isyanı: Çağrı yaptı
Partisine yönelik eleştirilerle gündemde olan AKP'li Mehmet Metiner'in, sosyal medya hesabından yaptığı 'yandaş medya' açıklamaları dikkat çekti.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından kendi partisine yönelik
eleştirileriyle öne çıkan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in, sosyal medya
platformu X'ten yaptığı 'yandaş medya' paylaşımları dikkat çekti.
Metiner, "Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya
düzeni yanlış. Kendini sadece tek bir partinin, gözü kör bir aparatına
dönüştüren medya, gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan
insanlara bile kapılarını kapatabiliyor" dedi.
YENİ MEDYA DÜZENİ ÇAĞRISI
Metiner, "Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart"
diye yazdı.
"Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın kör
bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi bence acilen giderilmesi gereken
bir sorundur" diyen Metiner, "Bu tarz yandaş medya anlayışı bilinsin
ki adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç
devşirmek isteyen yalakalar üretiyor. Yeni bir medya düzeni oluşturmak
şart" ifadelerini kullandı.
Metiner paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Yanında olmak ile kör bir yandaşlık birbirine
karıştırılmaması gereken iki ayrı olgudur.
Tarafsızlık iddiası kocaman bir yalan. Kör bir yandaşlık ise
safi zarar. Taraf tutmak, diğer tarafların sesini susturmak veya diğer seslerin
duyulmasını engellemek anlamına gelmez.
Yeni medya düzeninin çok sesli ve özgürlükçü olması, tutulan
tarafa veya savunulan fikre asıl itibar ve güç katacağına yürekten inanıyorum.
Yeter ki seviye ve saygı ön koşul olarak benimsensin.
Eleştiriye kapalı her düşünce ve her hareket zamanla kendi
statükosunu ve o statükodan beslenen yandaşlarını üretip donuklaşır ve
bağnazlaşır.
Medya düzeninin kendini tarafgirlik adına eleştiriye
kapatması; evvela kendini inkar, saniyen tarafgirlik yaptığı harekete zarar.
Medya düzenine dair söylediklerim, olmasını arzuladığım yeni medya düzenine ilişkin kanaatlerimden ibarettir. Kimseyi suçlamaya dönük değildir."
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