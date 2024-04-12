AKP'li Mehmet Metiner'den 'yandaş medya' isyanı: Çağrı yaptı

Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:30

Güncelleme: 12.04.2024 - 10:34

31 Mart yerel seçimlerinin ardından kendi partisine yönelik eleştirileriyle öne çıkan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in, sosyal medya platformu X'ten yaptığı 'yandaş medya' paylaşımları dikkat çekti.

Metiner, "Tek sesli, tek renkli ve tek partili medya düzeni yanlış. Kendini sadece tek bir partinin, gözü kör bir aparatına dönüştüren medya, gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan insanlara bile kapılarını kapatabiliyor" dedi.

YENİ MEDYA DÜZENİ ÇAĞRISI

Metiner, "Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart" diye yazdı.

"Çok sesli ve özgürlükçü olması gereken medyanın kör bir taassubun taşıyıcı aparatı haline gelmesi bence acilen giderilmesi gereken bir sorundur" diyen Metiner, "Bu tarz yandaş medya anlayışı bilinsin ki adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç devşirmek isteyen yalakalar üretiyor. Yeni bir medya düzeni oluşturmak şart" ifadelerini kullandı.

Metiner paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yanında olmak ile kör bir yandaşlık birbirine karıştırılmaması gereken iki ayrı olgudur.

Tarafsızlık iddiası kocaman bir yalan. Kör bir yandaşlık ise safi zarar. Taraf tutmak, diğer tarafların sesini susturmak veya diğer seslerin duyulmasını engellemek anlamına gelmez.

Yeni medya düzeninin çok sesli ve özgürlükçü olması, tutulan tarafa veya savunulan fikre asıl itibar ve güç katacağına yürekten inanıyorum. Yeter ki seviye ve saygı ön koşul olarak benimsensin.

Eleştiriye kapalı her düşünce ve her hareket zamanla kendi statükosunu ve o statükodan beslenen yandaşlarını üretip donuklaşır ve bağnazlaşır.

Medya düzeninin kendini tarafgirlik adına eleştiriye kapatması; evvela kendini inkar, saniyen tarafgirlik yaptığı harekete zarar.

Medya düzenine dair söylediklerim, olmasını arzuladığım yeni medya düzenine ilişkin kanaatlerimden ibarettir. Kimseyi suçlamaya dönük değildir."