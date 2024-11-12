AKP'li Metiner'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: Vakit geçirilmeden konuşmalı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:17

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili Meclis'te yaptığı çağrıya ilişkin başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcileri sessizliğini koruyor. Ancak iktidara yakın medyadaki kimi isimler çağrının önemine dikkat çekerek konuyu gündemde tutmaya devam ediyor.

Bunlar arasında önde gelenlerden biri olan Mehmet Metiner, Bahçeli'nin çağrısının karşılık bulması için Öcalan'ın vakit geçirilmeden konuşmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Metiner'in bugünkü köşe yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Yol yakınken herkesi yeniden düşünmeye çağırıyorum.

Sayın Bahçeli'nin çağrısı karşılık bulmalıdır.

Öcalan hâlâ 'demokratik cumhuriyet' projesinin arkasında duruyorsa çıkıp Sn. Bahçeli'nin önerisi doğrultusunda çağrı yapmalıdır.

Öcalan'ın bu yönde bir irade beyanı varsa şayet, Sn. Bahçeli'nin dediği doğrultuda konuşması vakit geçirilmeden sağlanmalıdır.

Öcalan Sn. Bahçeli'nin öngördüğü çerçevede çağrıda bulunur ve Demirtaş gibi etkili siyasi aktörler de buna desteğini kararlılıkla açıklarlarsa yeni bir süreç başlar.

Kandil-DEM buna direnirse kaybeder.

Bu ülkenin Kürtleri artık kalıcı bir çözüm istiyor.

Türkleri de."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim 2024'teki grup toplantısında, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’a yönelik “Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin Meclis’te DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘Umut Hakkı’ndan yararlanmasının önü ardına kadar açılsın” demişti.

Bahçeli, büyük tartışmaya yol açan ve haftalardır gündem oluşturan çağrısını 5 Kasım'daki MHP Grup Toplantısın'da da "Terörist başı terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" diyerek tekrar etmişti.