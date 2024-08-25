AKP'li vekilden seviyesiz yanıt: CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a X hesabından küfür etti.
CHP'li Tuncay Özkan, Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak 'gösteriş müptelaları' sözüne yanıt vererek, 'Seni züppe seni' ifadelerini kullanmıştı.
Özkan'a AKP'li isimlerden sert tepki geldi.
AKP'li Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı da X hesabından Tuncay Özkan'ı alıntılayarak açık açık küfür etti.
Nazırlı, Özkan için "O.. Ç.." ifadelerini kullandı.
AKP'li vekilin ifadeleri şu şekilde:
"o. çocuğu" ile "o.'nun çocuğu" arasında büyük fark vardır.
Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır.
Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "o. çocuğu"ndan sadır olabilir.
Alçak herif.
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