CHP'li Tuncay Özkan'dan hakkındaki iddialara videolu yanıt

Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:05

Güncelleme: 19.05.2023 - 18:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Twitter hesabından "Eyvallah, başlıyoruz!" notuyla bir video paylaştı.

Özkan, sosyal medyada algı operasyonu yapıldığını öne sürerek "Fetullahçı arkadaşların uydurdukları bir yalan silsilesi üzerine son üç gündür çok büyük para harcayarak yaklaşık bir buçuk milyonu aşkın tweet, atarak, fake, yalan hesaplar üzerinden oluşturdukları bir algı operasyonuyla karşı karşıyayım" dedi.

Tuncay Özkan, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sevgili dostlarım merhaba. Barış Pehlivanı aradım bugün. Biliyorsunuz benim mapushane arkadaşım. Fetullahçıların kumpasıyla cezaevine düşüp, birlikte yattık. 'Nasılsın Barış seni tekrar içeri almışlar, sonra bırakmışlar' dedim. 'Ağabey iyiyim dışardayım. Birkaç sorum olacak sana' dedi. 'Bu arada sana bir şey söylemek istiyorum. Müthiş bir kampanya varmış senin hakkında, gardiyanlar falan da sordu. Tuncay Özkan yapmış mı?'. Fetullahçı arkadaşların uydurdukları bir yalan silsilesi üzerine son üç gündür çok büyük para harcayarak yaklaşık bir buçuk milyonu aşkın tweet, atarak, fake, yalan hesaplar üzerinden oluşturdukları bir algı operasyonuyla karşı karşıyayım. Akın İpek söylüyor, Cevheri Güven 'Evet bu doğru' diyor. Mesut Yılmaz Ergenekon operasyonunda bizi içeri alan polis 'Evet evet öğrendim, bu da doğru diyor..."