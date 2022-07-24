AKP'li milletvekillerinin saha izlenimleri: Kira artışları büyük sıkıntı oluşturdu

24 Temmuz 2022 Pazar, 10:09

AKP yönetimi ve milletvekilleri, Kurban Bayramı’nda ve sonrasında yaptıkları yurttaş ziyaretlerinde özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kira fiyatları sebebiyle gelen şikâyetleri dinledi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP'lilere yapılan şikayetlerin büyük bölümü hayat pahalılığı başlığı altında gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili oldu.

Büyükşehirlerdeki kira artışlarının büyük sıkıntı haline geldiği belirtilen belirtilen haberde "İstanbul’daki kira artışlarının önüne geçilemiyor. Kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik sınır da bu şikâyetleri gidermede yeterli olmamış" denildi.

"İBRE YENİDEN AK PARTİ'YE DÖNDÜ"

Habere göre AKP milletvekilleri saha izlenimlerinde ayrıca partilerinin sahadaki karşılığının önceye oranla daha iyi durumda olduğunu gördü. Haberde bu durum şöyle anlatıldı:

"Özellikle temmuz zamları, buğday fiyatlarının açıklanması, 3600 ek gösterge, asgari ücret artışı gibi konulardan memnuniyet var. Arazi bizim beklediğimizden daha olumlu. Cumhurbaşkanı’na olan güven yüksek görünüyor. İbre yeniden AK Parti’ye dönmüş. Özellikle çiftçiler son 20 yılın en memnun dönemini yaşadıklarını dile getiriyor."