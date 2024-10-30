AKP'li Miroğlu'ndan 'Ahmet Özer' açıklaması: 'Zamanlaması manidar'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:50

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ''PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında'' gözaltına alındı.

Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalar sürerken AKP'li Orhan Miroğlu da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ZAMANLAMASI MANİDAR"

Miroğlu, "Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı’ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey’in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!" dedi.