AKP'li Miroğlu'ndan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına: Yürekten destekliyorum

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:54

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısına AKP yönetiminden ilk yanıt geldi.

Bahçeli'ye ilk yanıtı veren isim olan AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu, sosyal medya platformu X'teki üzerinden MHP liderine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli’nin grupta yaptığı çağrıyı, Türkiye’ye ve kardeşliğe duyduğum inanç ve güvenin bir gereği olarak yürekten destekliyor ve bu tarihi adımı atmak suretiyle 1071’i ve sonrasını en güçlü biçimde hatırlatan Sayın Devlet Bahçeli’ye şükran ve saygılarımı sunuyorum."

BAHÇELİ NE ÇAĞRISI YAPTI?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullandı.