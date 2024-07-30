AKP'li Muammer Avcı kalp krizi geçirdi

AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirdi. Avcı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:23
AKP'li Muammer Avcı kalp krizi geçirdi
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AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, geçirdiği kalp krizi sonucu Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından stent takılan Avcı, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Burak Bahadır, Avcı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre yoğun bakımda kalacağını açıkladı.


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