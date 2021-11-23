AKP'li Birinci bu sefer de enflasyon çıkışıyla tepki çekti
"Alışacaksınız, alışacaksınız" ifadeleriyle tepki çeken AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, enflasyonun 'psikolojik' bir olay olduğunu ifade etti.
Katıldığı tartışma programında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınış şeklini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen'e "Alışacaksınız, alışacaksınız" diye yanıt veren AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yine tartışma yaratacak ifadeler kullandı.
Enflasyonist baskı olduğunu dile getiren AKP'li Birinci, "Enflasyon psikolojik hadisedir" dedi.
2022'NİN İLK 4 AYINA İŞARET ETTİ
Enflasyonun reçetesinin AKP olduğunu dile getiren AKP'li Birinci, "Yüzde 70-80'lik enflasyonla devraldığımız Türkiye'yi, tek haneli enflasyona indiren Ak Parti'dir"
2022'nin ilk 4 ayına işaret eden Birinci, faiz indirimi konusundaki kararlılıklarına devam edeceklerini dile getirdi.
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