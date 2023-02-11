AKP'li Mustafa Elitaş: TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık'
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.
TBMM 21 Şubat Salı günü saat 15 ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir— ????Mustafa Elitaş???? (@mustafaelitas) February 11, 2023
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