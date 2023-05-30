2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

AKP'li Mustafa Güler'den seçim sonrası skandal sözler: 'Hem gözüne hem orasına...'

AKP Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'in 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ardından söylediği sözler sosyal medyada tepki çekti. Güler, "Hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 11:57
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Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti. Kesin olamayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'in il parti binasındaki sözleri gündem oldu.

AKP'li Güler, söz konusu videoda, "Bizi istemeyen Amerika'nın, emperyal güçlerin, içimizdeki hainlerin. Hem gözüne hem de orasına girmiştir inşallah" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin üzerine alkış gelmesi ise dikkat çekti.



Mustafa Güler AKP

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