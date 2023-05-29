Sonuçların ardından gündem olan görüntüler: AKP'lilerle dolu tramvayda hüngür hüngür ağladı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:56

Güncelleme: 29.05.2023 - 15:02

Dün yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

Erdoğan'ın yeni seçim zaferinin ardından ülke genelinde AKP'liler ve Cumhur İttifakı bileşenlerinin taraftarları, sokaklarda kutlama turuna çıktı.

Kutlamalar sırasında bir tramvayda cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntü ise sosyal medyanın gündemine girdi.

Görüntüde, AKP bayrakları taşıyan yolcuların bulunduğu tramvayda genç bir kadının gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

Hüngür hüngür ağlayan kadının görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Kadının ağlamasının nedeninin Erdoğan'ın seçim zaferi olduğu yorumları yapıldı.