2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Sonuçların ardından gündem olan görüntüler: AKP'lilerle dolu tramvayda hüngür hüngür ağladı

Cumhurbaşkanı seçiminin dün yapılan ikinci tur oylamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Dün yapılan kutlamalar sırasında bir kadının AKP'lilerle dolu bir tramvayda ağladığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:56
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Dün yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığı'na seçildi.

Erdoğan'ın yeni seçim zaferinin ardından ülke genelinde AKP'liler ve Cumhur İttifakı bileşenlerinin taraftarları, sokaklarda kutlama turuna çıktı.

Kutlamalar sırasında bir tramvayda cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntü ise sosyal medyanın gündemine girdi.

Görüntüde, AKP bayrakları taşıyan yolcuların bulunduğu tramvayda genç bir kadının gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.

Hüngür hüngür ağlayan kadının görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Kadının ağlamasının nedeninin Erdoğan'ın seçim zaferi olduğu yorumları yapıldı.


2023 seçimleri AKP

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