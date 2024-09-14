AKP'li Mustafa Şen: Araştırmaların sonuçları bende, vatandaş bırakmıyor AK Parti'yi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 22:17

Güncelleme: 14.09.2024 - 22:17

AKP'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de bir otelde düzenlenen programa katılan Şen, Mart 2025'te il kongreleri tamamlanarak mayıs ayında büyük kongrenin yapılacağını söyledi.

Şen, 31 Mart seçimlerinde bekledikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Ama biz şuna inanırız, 'Olanda hayır vardır.' Cumhurbaşkanı'mızın seçimden sonra yaptığı ilk MYK toplantısındaki ilk cümlesi budur, 'Olanda hayır vardır.' Bu hayır nedir? Nasıl olacaktır? Nasıl tecelli edecektir? Bunu zaman içinde göreceğiz. Ama ben şöyle kestiriyorum ki 2028'de hayır doğacak bundan. Dolasıyla yediğimiz yemeği, içtiğimiz suyu, gördüğümüz rüyayı, yaptığımız konuşmayı, her şeyi 2028'e göre yapacağız" diye konuştu.

Mustafa Şen, 31 Mart seçimlerinde ikinci parti olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet olabilir. Bir yerde hata yaptık. Milletimiz böyle takdir etti. Milletimizin takdirini yeniden kazanmak için ne yapacağız? Bir yerlerde yanlış yapmışız demek ki. Bu yanlışları bulacağız, düzelteceğiz. Doğruları yapacağız. Milletimiz bizi her zaman olduğu gibi tekrar birinci parti yapacak. 20 tane gol attın. Bir tane gol yedin diye insan moralini bozar mı? Karalar bağlar mı? Hayır. Ne yapacaksın? Başında dünyanın en iyi teknik direktörü var, bir dahaki maçlara bakacaksın. Öbür liglere, öbür senelere bakacaksın. Nasıl yapacaksın? Basit. Oyuncu değişikliği yapacaksın. Daha iyi bir oyun planı yapacaksın. Sonra daha iyi bir strateji, daha iyi antrenmanlar ve maç senin. Senin zaten alışık olduğun bir şey bu. Herkesten iyi bildiğin bir şey. Biz de böyle yapacağız. Kongre süreci budur. Oyuncu değişiklikleri yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız birkaç toplantıda söyledi. Dedi ki 'Bazı arkadaşlarımızın yorulduğunu görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımızdan müsaade isteyeceğiz. Onlara teşekkür edeceğiz.' Şu an Teşkilat Başkanlığımız bütün il, ilçe ve beldeler için bu çalışmayı yapıyor."

Şen, fiyatlar ve emekli maaşlarına ilişkin eleştirilere değinerek şunları kaydetti:

"Diyorlar ki 'Fiyatlar şöyle.' Doğru söylüyor. Vatandaş sert de söyleyebilir, yumuşak da söyleyebilir. Dediği doğru mu? Doğru. Fiyatlar yüksek ama düşürüyoruz. Doğrultuyoruz hatayı, düzeltiyoruz. Ya da emekli maaşları. Vatandaş doğru söylüyor. Evet, artırdık. Kat olarak 20 sene öncesine göre oranlarsanız yüksek ama bugünkü fiyatların aşağısında, düşük kalıyor. Vatandaş da bunu söylüyor. Doğru söylüyor. Biraz sert söylüyor. Ne yapalım, o da onun karakteri. Bir şey diyemezsin. Dinleyeceğiz ve çözeceğiz, çözüyoruz. Nitekim araştırmaların sonuçları bende. Vatandaş diyor ki çözüm yine AK Parti. Bırakmıyor AK Parti'yi. Vatandaş AK Parti'yi bırakmazken, seçmen AK Parti'yi bırakmazken AK Parti seçmeni nasıl bırakabilir? Böyle bir hakkı yok. O yüzden sokaklarda olacağız. Kahvelerde olacağız, iş yerlerinde olacağız. Evleri ziyaret edeceğiz. Parkları ziyaret edeceğiz ve beraber olacağız. Dert hepimizin derdi. Ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı."