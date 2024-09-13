Mecliste 'Kılıçdaroğlu' ve 'Gezi' gerginliği: AKP'li ismin sözleri tepkilere neden oldu!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 23:39

Güncelleme: 13.09.2024 - 23:44

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'li Balçova Meclis Üyesi Abdulhakim Evin'in konuşma yaptığı sırada Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gezi eylemlerine yönelik ifadeleri tepki çekti.

Bu ifadelere tepki gösteren CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "CHP Genel Başkanı’na kimse hakaret edemez, haddini bileceksin" ifadelerini kullandı. Eşki'nin ifadelerinden sonra mecliste arbede yaşandı.

Arbede sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın meclise ara verdiği öğrenildi.

EŞKİ: 'VANDALLIKTIR' DEME AYMAZLIĞINDA BULUNDU

AKP'li üyenin Gezi sürecine ve eylemlerine 'vandallık' dediğini ifade eden Eşki, "Ben daha dün Gezi eylemleri sürecinde tutuklanan ve o tarihten bu yana haksız biçimde cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman’ın ailesini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile evinde ziyaret ettim. Asıl vandallık insanların haksız yere tutuklanmasıdır" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Eşki X hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bu akşam İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde talihsiz bir olay yaşandı. AKP’li Balçova meclis üyesi, Gezi sürecine ve eylemlerine “Vandallıktır” deme aymazlığında bulundu.

Ben daha dün Gezi eylemleri sürecinde tutuklanan ve o tarihten bu yana haksız biçimde cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman’ın ailesini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile evinde ziyaret ettim.

Asıl vandallık insanların haksız yere tutuklanmasıdır.

Yetmedi, bir de önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında asılsız ithamlarda bulundu.

Yalanla, hileyle kirlenmiş ağızlarına hiçbir CHP Genel Başkanının adını alamazlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda yetişmiş, siyaseti oradan öğrenmiş Kemalist biriyim. Kimseye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hakkında laf da ettirmem, hakkında yalan söylenmesine de müsaade etmem.

Biliyorum ki AKP grubu ülkenin içinde bulunduğu zorlu koşullardan kaçmak için gündemi değiştirmeye gayret ediyor, işçinin, işsiz emeklinin derdini gözlerden kaçırmak için siyasi tansiyonu yükseltmeye çalışıyor. Buna da müsaade etmeyecegiz biz Bornovalı’nın, İzmirlinin, işçinin, işsizin, emeklinin derdiyle meşgulüz."