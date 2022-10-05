Son seçim anketi açıklandı: 5 ilde AKP'de kan kaybı

Sakarya'daki bir önceki seçime göre oyu en çok düşen parti AKP olurken CHP'nin de oy oranı düştü.

2018 seçimlerinde partilerin ilde aldığı oy oranları şu şekilde:

AKP: Yüzde 58,2

CHP: Yüzde 13,7

MHP: Yüzde 13,6

İYİ Parti: Yüzde 9,4

HDP: Yüzde 2,7

Diğer: Yüzde 2,4