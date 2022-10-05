Son seçim anketi açıklandı: 5 ilde AKP'de kan kaybı
Türkiye seçimlere hızla ilerlerken ASAL Araştırma Aydın, Bursa, Elazığ, Kırşehir ve Sakarya'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.
Anket sonuçlarına göre, AKP'nin tüm illerde oylarında erime kaydedildi.
Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.
SAKARYA
Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Sakarya'da partilerin aldığı oy oranları şu şekilde oldu:
AKP: Yüzde 49,5
MHP: 12,3
CHP: Yüzde 10,6
İYİ Parti: Yüzde 8,0
HDP: Yüzde 2,3
DEVA: Yüzde 1,7
Zafer: Yüzde 1,6
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,5
Saadet Partisi: Yüzde 1,1
Kararsızlar: Yüzde 11,4
ELAZIĞ
Elazığ'da 698 kişiyle gerçekleştirilen ankette sonuçlar şu şekilde:
AKP: Yüzde 43,8
MHP: Yüzde 12,5
HDP: Yüzde 8,9
İYİ Parti: Yüzde 8,7
Yeniden Refah Partisi :Yüzde 1,8
DEVA Partisi: Yüzde 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 8.4
2018 genel seçimlerinde Elazığ'da partilerin oy oranları şöyledi:
AKP: Yüzde 54,6
CHP: Yüzde 10,7
MHP: Yüzde 13,5
İYİ Parti: Yüzde 7,7
HDP: Yüzde 10,1
Diğer: Yüzde: 3,4
BURSA
Bursa'da 992 kişiyle anket yapıldı. Buna göre sonuçlar şu şekilde:
AKP: Yüzde 38.4
CHP: Yüzde 25.3
İYİ Parti: Yüzde 14,9
MHP: Yüzde 8.5
HDP: Yüzde 4.0
DEVA Partisi: Yüzde 1.7
Zafer Partisi: Yüzde 1.6
Diğer: Yüzde 2.0
2018 seçimlerinde Bursa'da partilerin aldığı oy oranları:
AKP: Yüzde 46,2
CHP: Yüzde 22,7
MHP: Yüzde 10,7
İYİ Parti: Yüzde 12,4
HDP: Yüzde 5,7
Diğer: Yüzde 22,2
AYDIN
Son olarak Anket şirketinin Aydın'da 992 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre sonuçlar şöyle:
CHP: Yüzde 32,4
AK Parti: Yüzde 27,1
MHP: Yüzde 6,8
İYİ Parti: Yüzde 16,2
HDP: Yüzde 7,5
DEVA Partisi: Yüzde 1.9
Zafer Partisi: Yüzde 1.5
Diğer: Yüzde 4.7
2018 seçimlerinde partilerin Aydın'daki oy oranları:
CHP: 33,9
AKP: 32,5
MHP: 8,1
İYİ Parti: 14,8
HDP: 9,4
Diğer: 1,3
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