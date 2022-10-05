Son seçim anketi açıklandı: 5 ilde AKP'de kan kaybı

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:37
<p>Türkiye seçimlere hızla ilerlerken ASAL Araştırma Aydın, Bursa, Elazığ, Kırşehir ve Sakarya'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.</p> <p>Anket sonuçlarına göre, AKP'nin tüm illerde oylarında erime kaydedildi.</p> <p>Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.</p>

Türkiye seçimlere hızla ilerlerken ASAL Araştırma Aydın, Bursa, Elazığ, Kırşehir ve Sakarya'da gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarına göre, AKP'nin tüm illerde oylarında erime kaydedildi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

<p><strong>SAKARYA</strong></p> <p>Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Sakarya'da partilerin aldığı oy oranları şu şekilde oldu:</p> <p>AKP: Yüzde 49,5</p> <p>MHP: 12,3</p> <p>CHP: Yüzde 10,6</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 8,0</p> <p>HDP: Yüzde 2,3</p> <p>DEVA: Yüzde 1,7</p> <p>Zafer: Yüzde 1,6</p> <p>Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,5</p> <p>Saadet Partisi: Yüzde 1,1</p> <p>Kararsızlar: Yüzde 11,4</p>

SAKARYA

Buna göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra Sakarya'da partilerin aldığı oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 49,5

MHP: 12,3

CHP: Yüzde 10,6

İYİ Parti: Yüzde 8,0

HDP: Yüzde 2,3

DEVA: Yüzde 1,7

Zafer: Yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,5

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Kararsızlar: Yüzde 11,4

<p>Sakarya'daki bir önceki seçime göre oyu en çok düşen parti AKP olurken CHP'nin de oy oranı düştü. </p> <p><strong>2018 seçimlerinde partilerin ilde aldığı oy oranları şu şekilde:</strong></p> <p>AKP: Yüzde 58,2</p> <p>CHP: Yüzde 13,7</p> <p>MHP: Yüzde 13,6</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 9,4</p> <p>HDP: Yüzde 2,7</p> <p>Diğer: Yüzde 2,4</p>

Sakarya'daki bir önceki seçime göre oyu en çok düşen parti AKP olurken CHP'nin de oy oranı düştü. 

2018 seçimlerinde partilerin ilde aldığı oy oranları şu şekilde:

AKP: Yüzde 58,2

CHP: Yüzde 13,7

MHP: Yüzde 13,6

İYİ Parti: Yüzde 9,4

HDP: Yüzde 2,7

Diğer: Yüzde 2,4

<p><strong>KIRŞEHİR</strong></p> <p>Kırşehir'de 420 kişiyle gerçekleştirilen ankette partilerin oy oranları şöyle oldu:</p> <p>AKP: Yüzde 36.7</p> <p>CHP: Yüzde 22.9</p> <p>MHP: Yüzde 17.5</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 12.0</p> <p>HDP: Yüzde 4.4</p> <p>DEVA Partisi: Yüzde 1.5</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 1.3</p> <p>Diğer: Yüzde 1.6</p>

KIRŞEHİR

Kırşehir'de 420 kişiyle gerçekleştirilen ankette partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 36.7

CHP: Yüzde 22.9

MHP: Yüzde 17.5

İYİ Parti: Yüzde 12.0

HDP: Yüzde 4.4

DEVA Partisi: Yüzde 1.5

Zafer Partisi: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 1.6

<p>2018 genel seçimlerinde Kırşehir'de AKP yüzde 41,2 oy alarak birinci parti olmuştu. 2018 seçimlerinde partilerin oy oranları şu şekildeydi:</p> <p>AKP: 41,2</p> <p>CHP: Yüzde 25,6</p> <p>MHP: Yüzde 16,9</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 10,1</p> <p>HDP: Yüzde 4,7</p> <p>Diğer: Yüzde 1,4</p>

2018 genel seçimlerinde Kırşehir'de AKP yüzde 41,2 oy alarak birinci parti olmuştu. 2018 seçimlerinde partilerin oy oranları şu şekildeydi:

AKP: 41,2

CHP: Yüzde 25,6

MHP: Yüzde 16,9

İYİ Parti: Yüzde 10,1

HDP: Yüzde 4,7

Diğer: Yüzde 1,4

<p><strong>ELAZIĞ</strong></p> <p>Elazığ'da 698 kişiyle gerçekleştirilen ankette sonuçlar şu şekilde:</p> <p>AKP: Yüzde 43,8 </p> <p>MHP: Yüzde 12,5 </p> <p>HDP: Yüzde 8,9 </p> <p>İYİ Parti: Yüzde 8,7 </p> <p>Yeniden Refah Partisi :Yüzde 1,8</p> <p>DEVA Partisi: Yüzde 1,4 </p> <p>Saadet Partisi: Yüzde 1,4 </p> <p>Diğer: Yüzde 8.4 </p> <p><strong>2018 genel seçimlerinde Elazığ'da partilerin oy oranları şöyledi:</strong></p> <p>AKP: Yüzde 54,6</p> <p>CHP: Yüzde 10,7</p> <p>MHP: Yüzde 13,5</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 7,7</p> <p>HDP: Yüzde 10,1</p> <p>Diğer: Yüzde: 3,4</p>

ELAZIĞ

Elazığ'da 698 kişiyle gerçekleştirilen ankette sonuçlar şu şekilde:

AKP: Yüzde 43,8 

MHP: Yüzde 12,5 

HDP: Yüzde 8,9 

İYİ Parti: Yüzde 8,7 

Yeniden Refah Partisi :Yüzde 1,8

DEVA Partisi: Yüzde 1,4 

Saadet Partisi: Yüzde 1,4 

Diğer: Yüzde 8.4 

2018 genel seçimlerinde Elazığ'da partilerin oy oranları şöyledi:

AKP: Yüzde 54,6

CHP: Yüzde 10,7

MHP: Yüzde 13,5

İYİ Parti: Yüzde 7,7

HDP: Yüzde 10,1

Diğer: Yüzde: 3,4

<p><strong>BURSA</strong></p> <p>Bursa'da 992 kişiyle anket yapıldı. Buna göre sonuçlar şu şekilde: </p> <p>AKP: Yüzde 38.4 </p> <p>CHP: Yüzde 25.3</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 14,9</p> <p>MHP: Yüzde 8.5 </p> <p>HDP: Yüzde 4.0 </p> <p>DEVA Partisi: Yüzde 1.7 </p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 1.6 </p> <p>Diğer: Yüzde 2.0</p> <p><strong>2018 seçimlerinde Bursa'da partilerin aldığı oy oranları:</strong></p> <p>AKP: Yüzde 46,2</p> <p>CHP: Yüzde 22,7</p> <p>MHP: Yüzde 10,7</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 12,4</p> <p>HDP: Yüzde 5,7</p> <p>Diğer: Yüzde 22,2</p>

BURSA

Bursa'da 992 kişiyle anket yapıldı. Buna göre sonuçlar şu şekilde: 

AKP: Yüzde 38.4 

CHP: Yüzde 25.3

İYİ Parti: Yüzde 14,9

MHP: Yüzde 8.5 

HDP: Yüzde 4.0 

DEVA Partisi: Yüzde 1.7 

Zafer Partisi: Yüzde 1.6 

Diğer: Yüzde 2.0

2018 seçimlerinde Bursa'da partilerin aldığı oy oranları:

AKP: Yüzde 46,2

CHP: Yüzde 22,7

MHP: Yüzde 10,7

İYİ Parti: Yüzde 12,4

HDP: Yüzde 5,7

Diğer: Yüzde 22,2

<p><strong>AYDIN</strong></p> <p>Son olarak Anket şirketinin Aydın'da 992 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre sonuçlar şöyle:</p> <p>CHP: Yüzde 32,4</p> <p>AK Parti: Yüzde 27,1</p> <p>MHP: Yüzde 6,8</p> <p>İYİ Parti: Yüzde 16,2</p> <p>HDP: Yüzde 7,5</p> <p>DEVA Partisi: Yüzde 1.9</p> <p>Zafer Partisi: Yüzde 1.5 </p> <p>Diğer: Yüzde 4.7</p> <p><strong>2018 seçimlerinde partilerin Aydın'daki oy oranları:</strong></p> <p>CHP: 33,9</p> <p>AKP: 32,5</p> <p>MHP: 8,1</p> <p>İYİ Parti: 14,8</p> <p>HDP: 9,4</p> <p>Diğer: 1,3</p>

AYDIN

Son olarak Anket şirketinin Aydın'da 992 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre sonuçlar şöyle:

CHP: Yüzde 32,4

AK Parti: Yüzde 27,1

MHP: Yüzde 6,8

İYİ Parti: Yüzde 16,2

HDP: Yüzde 7,5

DEVA Partisi: Yüzde 1.9

Zafer Partisi: Yüzde 1.5 

Diğer: Yüzde 4.7

2018 seçimlerinde partilerin Aydın'daki oy oranları:

CHP: 33,9

AKP: 32,5

MHP: 8,1

İYİ Parti: 14,8

HDP: 9,4

Diğer: 1,3

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