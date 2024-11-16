AKP'li Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu

Yayınlanma: 16.11.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.11.2024 - 23:37

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Nihat Zeybekci, partisinin Denizli'deki ilçe kongresine katıldı.

Zeybekci burada yaptığı konuşmada muhalefete 'Atatürk' üzerinden yüklendi.

Zeybekci şöyle konuştu:

"Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk’ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı. Atatürk’ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu. Çünkü milli değerleriyle o uyuşuyor"