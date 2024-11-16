AKP'li Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci katıldığı Denizli Merkezefendi İlçe Kongresi'nde, "Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu" açıklamasını yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Nihat Zeybekci, partisinin Denizli'deki ilçe kongresine katıldı.
Zeybekci burada yaptığı konuşmada muhalefete 'Atatürk' üzerinden yüklendi.
Zeybekci şöyle konuştu:
"Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk’ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı. Atatürk’ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu. Çünkü milli değerleriyle o uyuşuyor"
Etiketler: #Ak Parti #Atatürk #nihat zeybekci
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