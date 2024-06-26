Çavuşoğlu’ndan Zeybekci'ye alkol yanıtı: Ekonomiyi tartışın

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:46

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:46

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye tesislerinde alkol satışı yapılasını eleştiren ve mahkemeye taşıyacağını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’ye yanıt verdi.

Çavuşoğlu, "Herkesin yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Eğer aldığım kararlar tartışılacaksa, yetim hakkını yiyenler, açlıkla boğuşan işçiler, ekonomik sıkıntılarla boğuşan tarım üreticileri tartışılsın. Ekonomiyle ilgili makamda oturan insanlar, sanal gündemler yerine ekonomik sorunlarla ilgilensin. Çocukların gelecek kaygılarıyla, ekonomik zorluklar nedeniyle boşanan ailelerle, uyuşturucuya bulaşan gençlerle ilgilensin. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarıyla biz ilgileniriz" ifadelerini kullandı.

“MECLİS ÜYELERİYLE GİDELİM”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine seslenen Çavuşoğlu, "Burada olan tüm meclis üyelerimi de istedikleri zaman, istedikleri an gidelim. Açmış olduğumuz, ruhsat vermiş olduğumuz yerlere gidelim. İki bira içip de yanındakini taciz edecek bir ahlak ve zihniyetin olup olmadığına baksınlar. Orada iki bira içip birini taciz edebilecek diye bir algıyla yaşayan insanların aslında zihinlerinin altında ne kadar kirli ve bulanık bir hayatlarını olduğunu görsünler. İnsanların sarhoş olmadan da 7 yaşında tecavüze uğrayan çocukların sesi olmasına, o insanların kaygılarıyla ayağa kalkmaları gerektiren bir toplumda; kişilerin kişisel tercihleri tartışamaması gerektiğini bu şekilde öncelikli olarak öğrensinler istiyorum. Kişisel tercihleri ile ilgili insanların yaşamlarını kutuplaştırmaya ve köşeleştirme ile ilgili kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.