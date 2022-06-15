AKP'li Numan Kurtulmuş: 'Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi'
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, döviz kurundaki yükselişle ilgili değerlendirmede bulunurken Türk Lirası'nın geçmişte değerli oluşundan yakındı. Kurtulmuş, "Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. 1 dolar 1.20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TGRT Haber’de gazeteci Ercan Gürses’in sorularını yanıtladı. Ekonominin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş'un Türk Lirası'yla ilgili kullandığı ifade dikkat çekti.
Dünyada dolarizasyonun arttığını dile getiren Kurtulmuş, "Bizim kendi para birimimize itibar etmemiz lazım. Bunun üzerinden alışverişlerimizi yapmamız, bunun üzerinden uluslararası ticarette Türk lirasının değerini bir şekilde değerli para haline getirmemizin doğru olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda paramızın belirli bir seviyede olmasının şöyle bir artısı var; ihracatı artırmış oluyoruz. Buradaki dengeyi korumamız lazım" dedi.
Kurtulmuş, sözlerinin devamında ise şunları söyledi:
"Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi. 1 dolar 1.20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani ne varsa kalem dahil her şeyi daha ucuza dışardan ithal eder durumdaydık. Çok şükür 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi sağlayacaktır. Dövizin çok değerli olması ya da çok değerinin düşük olması arasında bir denge oluşacaktır."
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